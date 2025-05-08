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Turkish Airlines отменила все рейсы в Россию

Ведомости

Авиакомпания Turkish Airlines отменила все рейсы в города России, включая Москву из Антальи, Даламана и Бодрума. Об этом пишет «РИА Новости» со ссылкой на источник в туриндустрии.

«Туроператоры сейчас "висят" на телефоне и пытаются разрешить ситуацию», – процитировало агентство собеседника.

Согласно предположению источника, мера была принята из-за задержек и отмена авиарейсов в аэропортах РФ. В том числе, были отменены как минимум 16 рейсов из Антальи в Москву и Санкт-Петербург.

Минтранс РФ сообщил, что в настоящее время аэропорты «Шереметьево», «Внуково», «Домодедово» и «Жуковский» работают в штатном режиме. По данным на утро 8 мая в аэропортах задержано на вылет 51 рейс, на прилет 43 рейса. По данным ведомства, на задержанных рейсах будет перевезено свыше 14 000 человек. Ожидается, что штатное расписание будет восстановлено к 18:00 мск 8 мая.

7 мая «Ведомости» писали о массовых задержках и отменах рейсов в российских аэропортах после введения временных ограничений на их работу. По информации Ассоциации туроператоров России (АТОР), ограничения повлияли на вылеты как минимум 350 рейсов и на планы не менее 60 000 пассажиров. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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