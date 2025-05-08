Turkish Airlines отменила все рейсы в Россию

Минтранс РФ сообщил, что в настоящее время аэропорты «Шереметьево», «Внуково», «Домодедово» и «Жуковский» работают в штатном режиме. По данным на утро 8 мая в аэропортах задержано на вылет 51 рейс, на прилет 43 рейса. По данным ведомства, на задержанных рейсах будет перевезено свыше 14 000 человек. Ожидается, что штатное расписание будет восстановлено к 18:00 мск 8 мая.