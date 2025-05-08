Turkish Airlines отменила все рейсы в Россию
Авиакомпания Turkish Airlines отменила все рейсы в города России, включая Москву из Антальи, Даламана и Бодрума. Об этом пишет «РИА Новости» со ссылкой на источник в туриндустрии.
«Туроператоры сейчас "висят" на телефоне и пытаются разрешить ситуацию», – процитировало агентство собеседника.
Согласно предположению источника, мера была принята из-за задержек и отмена авиарейсов в аэропортах РФ. В том числе, были отменены как минимум 16 рейсов из Антальи в Москву и Санкт-Петербург.
Минтранс РФ сообщил, что в настоящее время аэропорты «Шереметьево», «Внуково», «Домодедово» и «Жуковский» работают в штатном режиме. По данным на утро 8 мая в аэропортах задержано на вылет 51 рейс, на прилет 43 рейса. По данным ведомства, на задержанных рейсах будет перевезено свыше 14 000 человек. Ожидается, что штатное расписание будет восстановлено к 18:00 мск 8 мая.
7 мая «Ведомости» писали о массовых задержках и отменах рейсов в российских аэропортах после введения временных ограничений на их работу. По информации Ассоциации туроператоров России (АТОР), ограничения повлияли на вылеты как минимум 350 рейсов и на планы не менее 60 000 пассажиров.