Bloomberg: Швейцария станет самой дорогой страной в истории «Евровидения»

Победителем «Евровидения» в мае прошлого года стал представитель Швейцарии певец Nemo с песней The Code. Полуфиналы пройдут в Базеле 13 и 15, финал конкурса запланирован на 17 мая. Ожидается, что мероприятие посетят около 500 000 гостей, при этом население Базеля составляет около 178 000 человек.