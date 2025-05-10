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Bloomberg: Швейцария станет самой дорогой страной в истории «Евровидения»

Ведомости

Город Базель в Швейцарии, который в мае примет финал «Евровидения», из-за роста цен в стране потенциально станет самым дорогим в истории конкурса, пишет Bloomberg. 

Финал «Евровидения» состоится в Базеле 17 мая. Поездка в европейский город обойдется поклонникам дорого: швейцарский франк в апреле достиг десятилетнего максимума по отношению к доллару приблизился к самому высокому значению по отношению к евро, указывает Bloomberg. 

«Учитывая рост франка за эти годы, цены на землю в Базеле, на северо-западной границе Швейцарии, потенциально делают его одним из самых дорогих направлений в истории Евровидения», – говорится в материале.

Власти Базеля рассчитывают, что смягчить высокие цены в период Евровидения удастся с помощью бесплатных мероприятий. 

Победителем «Евровидения» в мае прошлого года стал представитель Швейцарии певец Nemo с песней The Code. Полуфиналы пройдут в Базеле 13 и 15, финал конкурса запланирован на 17 мая. Ожидается, что мероприятие посетят около 500 000 гостей, при этом население Базеля составляет около 178 000 человек.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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