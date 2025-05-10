Bloomberg: Швейцария станет самой дорогой страной в истории «Евровидения»
Город Базель в Швейцарии, который в мае примет финал «Евровидения», из-за роста цен в стране потенциально станет самым дорогим в истории конкурса, пишет Bloomberg.
Финал «Евровидения» состоится в Базеле 17 мая. Поездка в европейский город обойдется поклонникам дорого: швейцарский франк в апреле достиг десятилетнего максимума по отношению к доллару приблизился к самому высокому значению по отношению к евро, указывает Bloomberg.
«Учитывая рост франка за эти годы, цены на землю в Базеле, на северо-западной границе Швейцарии, потенциально делают его одним из самых дорогих направлений в истории Евровидения», – говорится в материале.
Власти Базеля рассчитывают, что смягчить высокие цены в период Евровидения удастся с помощью бесплатных мероприятий.
Победителем «Евровидения» в мае прошлого года стал представитель Швейцарии певец Nemo с песней The Code. Полуфиналы пройдут в Базеле 13 и 15, финал конкурса запланирован на 17 мая. Ожидается, что мероприятие посетят около 500 000 гостей, при этом население Базеля составляет около 178 000 человек.