Аэропорт Нижнекамска возобновил работу

7 мая аэропорты России столкнулись с массовыми отменами и задержками рейсов. Причиной стали многочисленные попытки Украины атаковать цели на российской территории при помощи дронов. 9 мая ограничения полетов вводились в аэропорту Нижнекамска, в этот же день работу приостанавливал аэропорт Саратова.