Аэропорт Нижнекамска возобновил работу
В аэропорту Нижнекамска («Бегишево») сняты временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов, сообщил в своем Telegram-канале пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко.
Аэропорт приостановил работу 10 мая в 9:27 мск, ограничения действовали менее часа до 10:10. Кореняко уточнил, что мера вводилась для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов.
7 мая аэропорты России столкнулись с массовыми отменами и задержками рейсов. Причиной стали многочисленные попытки Украины атаковать цели на российской территории при помощи дронов. 9 мая ограничения полетов вводились в аэропорту Нижнекамска, в этот же день работу приостанавливал аэропорт Саратова.