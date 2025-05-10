Умерла бывший главный режиссер программы «Время» Калерия Кислова

Умерла бывший главный режиссер программы «Время» Калерия КисловаЕй было 99 лет
Бывший главный режиссер программы «Время» Калерия Кислова умерла на 100-м году жизни. Об этом сообщил «Первый канал».
Кислова родилась 20 апреля 1926 г. в селе Каргат Сибирского края. Окончила театральную студию «Красный факел» в Новосибирске по образцу Школы-студии МХАТ.
Пришла в телевидение в январе 1960 г., начала работу в телевизионной студии Новосибирска. Работала на должности ассистента режиссера, но через два месяца начала трудиться как самостоятельный режиссер. Позже перешла на Центральное телевидение в молодежную редакцию, где проработала 10 лет.
Начала работу в программе «Время» в 1977 г. в должности главного режиссера – она оставалась на этом посту до 2006 г. «Я начала свою работу на телевидении еще при Леониде Ильиче Брежневе. При нем же стала главным режиссером программы ''Время'' и в этой должности руководила трансляцией Олимпиады-80», – вспоминала она в 2023 г.
В дальнейшем Кислова сопровождала Брежнева в масштабной командировке по Узбекистану, работала с первым президентом СССР Михаилом Горбачевым, а позже и с первым президентом РФ Борисом Ельциным.
Кислова была награждена орденом «Знак Почета» в 1980 г., медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» I и II степени, обладала званием «Заслуженный деятель искусств РСФСР», обладатель премии «Телегранд» за 2011 г. В 2001 г. получила благодарность президента РФ.