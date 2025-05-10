Умерла бывший главный режиссер программы «Время» Калерия Кислова

Начала работу в программе «Время» в 1977 г. в должности главного режиссера – она оставалась на этом посту до 2006 г. «Я начала свою работу на телевидении еще при Леониде Ильиче Брежневе. При нем же стала главным режиссером программы ''Время'' и в этой должности руководила трансляцией Олимпиады-80», – вспоминала она в 2023 г.