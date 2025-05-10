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Умерла бывший главный режиссер программы «Время» Калерия Кислова

Ей было 99 лет
Ведомости

Бывший главный режиссер программы «Время» Калерия Кислова умерла на 100-м году жизни. Об этом сообщил «Первый канал».

Кислова родилась 20 апреля 1926 г. в селе Каргат Сибирского края. Окончила театральную студию «Красный факел» в Новосибирске по образцу Школы-студии МХАТ. 

Пришла в телевидение в январе 1960 г., начала работу в телевизионной студии Новосибирска. Работала на должности ассистента режиссера, но через два месяца начала трудиться как самостоятельный режиссер. Позже перешла на Центральное телевидение в молодежную редакцию, где проработала 10 лет.

Начала работу в программе «Время» в 1977 г. в должности главного режиссера – она оставалась на этом посту до 2006 г. «Я начала свою работу на телевидении еще при Леониде Ильиче Брежневе. При нем же стала главным режиссером программы ''Время'' и в этой должности руководила трансляцией Олимпиады-80», – вспоминала она в 2023 г. 

В дальнейшем Кислова сопровождала Брежнева в масштабной командировке по Узбекистану, работала с первым президентом СССР Михаилом Горбачевым, а позже и с первым президентом РФ Борисом Ельциным. 

Кислова была награждена орденом «Знак Почета» в 1980 г., медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» I и II степени, обладала званием «Заслуженный деятель искусств РСФСР», обладатель премии «Телегранд» за 2011 г. В 2001 г. получила благодарность президента РФ.

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

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Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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