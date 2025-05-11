Умер пианист Юрий Слесарев

Умер пианист Юрий СлесаревЕму было 77 лет
В возрасте 77 лет умер пианист, народный артист России, профессор Московской консерватории Юрий Слесарев. Об этом сообщили в Центральной музыкальной школе – Академии исполнительского искусства. Музыкант скончался 10 мая.
Слесарев родился 22 августа 1947 г. в крымском городе Евпатория. В 1971 г. окончил Московскую государственную консерваторию им. Чайковского, где также прошел ассистентуру-стажировку.
В 1969 г. стал дипломантом Международного конкурса пианистов в Лидсе в Великобритании, в 1970 г. – дипломантом IV Международного конкурса им. Чайковского в Москве. Является победителем Всесоюзного конкурса пианистов в Таллине 1969 г. и Международного конкурса в Монтевидео в Уругвае 1972 г.
«Систематически концертировал с 1969 г. Выступал в крупных городах России, стран ближнего и дальнего зарубежья. С 1973 г. Юрий Степанович преподавал в Московской консерватории», – вспоминают в музыкальной школе.
Также проводил мастер-классы в РФ, Германии, США, Республике Корее, Японии, Англии, Франции, в балканских странах. Являлся председателем государственных экзаменационных комиссий в консерваториях Нижнего Новгорода, Алма-Аты, Казани, Саратова, Уфы и др. Был членом выпускной комиссии Парижской консерватории, членом правления Объединения педагогов фортепиано (European piano teachers association – ЭПТА в России), членом правления Общества им. Шопена и Общества им. Рахманинова, а также членом правления фонда «Крымский Мост».