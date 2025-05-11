Умер пианист Юрий Слесарев

В 1969 г. стал дипломантом Международного конкурса пианистов в Лидсе в Великобритании, в 1970 г. – дипломантом IV Международного конкурса им. Чайковского в Москве. Является победителем Всесоюзного конкурса пианистов в Таллине 1969 г. и Международного конкурса в Монтевидео в Уругвае 1972 г.