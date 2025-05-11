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Умер пианист Юрий Слесарев

Ему было 77 лет
Ведомости

В возрасте 77 лет умер пианист, народный артист России, профессор Московской консерватории Юрий Слесарев. Об этом сообщили в Центральной музыкальной школе – Академии исполнительского искусства. Музыкант скончался 10 мая.

Слесарев родился 22 августа 1947 г. в крымском городе Евпатория. В 1971 г. окончил Московскую государственную консерваторию им. Чайковского, где также прошел ассистентуру-стажировку.

В 1969 г. стал дипломантом Международного конкурса пианистов в Лидсе в Великобритании, в 1970 г. – дипломантом IV Международного конкурса им. Чайковского в Москве. Является победителем Всесоюзного конкурса пианистов в Таллине 1969 г. и Международного конкурса в Монтевидео в Уругвае 1972 г.

«Систематически концертировал с 1969 г. Выступал в крупных городах России, стран ближнего и дальнего зарубежья. С 1973 г. Юрий Степанович преподавал в Московской консерватории», – вспоминают в музыкальной школе.

Также проводил мастер-классы в РФ, Германии, США, Республике Корее, Японии, Англии, Франции, в балканских странах. Являлся председателем государственных экзаменационных комиссий в консерваториях Нижнего Новгорода, Алма-Аты, Казани, Саратова, Уфы и др. Был членом выпускной комиссии Парижской консерватории, членом правления Объединения педагогов фортепиано (European piano teachers association – ЭПТА в России), членом правления Общества им. Шопена и Общества им. Рахманинова, а также членом правления фонда «Крымский Мост».

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

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Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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