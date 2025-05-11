В Белоруссии трактор столкнулся с пассажирским поездом
В Белоруссии трактор с ковшом столкнулся с двумя вагонами пассажирского поезда Брест - Гомель, в результате инцидента никто не пострадал, сообщила Белорусская железная дорога в Telegram-канале.
Авария произошла днем 11 мая на регулируемом железнодорожном переезде перегона Кобрин - Городец. В поезде находился 151 человек. В результате столкновения была повреждена обшивка вагонов поезда.
Позднее Белорусская железная дорога сообщила, что поезд отправился со станции Городец по маршруту с задержкой на 42 минуты.