Экс-сенатора от Удмуртии Хорошавцева заочно арестовали по делу о мошенничестве
Бывший сенатор от Удмуртии Виктор Хорошавцев взят под стражу по делу о мошенничестве. Об этом свидетельствуют данные картотеки Тверского суда.
Дело в отношении экс-сенатора возбуждено по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Заседание по вопросу избрания меры пресечения состоялось 29 марта. На следующий день решение вступило в силу. 10 апреля арест Хорошавцева был обжалован.
В пресс-службе суда ТАСС уточнили, что фигурант арестован заочно. Он отправится в СИЗО на два месяца с момента задержания или экстрадиции в Россию. Хорошавцев находится в базе розыска МВД России.
Хорошавцев был членом Совета Федерации от Удмуртии с 2003 по 2009 г.