Суд счел недоказанной ответственность по долгам Citibank его российской «дочки»
Судебная коллегия по экономическим спорам Верховного суда РФ (ВС) пришла к выводу, что привлечение российской «дочки» американского Citibank к солидарной ответственности по долговым обязательствам в пользу Совкомбанка было недостаточно обосновано нижестоящими судами. Это следует из определения ВС по делу.
Совкомбанк заключил соглашение с Citibank по деривативам. После введения санкций против Совкомбанка все сделки были расторгнуты, и размер обязательств американского банка перед российским был зафиксирован на уровне $24,1 млн. Совкомбанк не смог получить эти средства, так как Citibank перевел их на специальный счет и заморозил.
В результате суды трех инстанций в России вынесли решения о взыскании всей суммы солидарно с Citibank и его дочерней компании в качестве компенсации ущерба.
В апреле судебная коллегия по экономическим спорам ВС отменила решения трех инстанций и направила дело на новое рассмотрение. Коллегия предложила провести проверку аргументов Citibank о том, что истец может вернуть средства «во внесудебном порядке по процедуре, предусмотренной законодательством США».Чтобы оценить, насколько такая процедура как часть санкций соответствует законам РФ, коллегия рекомендовала привлечь к делу Банк России.
В определении коллегии указывается, что решение Арбитражного суда города Москвы по данному делу было «фактически исполнено после его вынесения», так как правопреемник истца получил взысканную сумму из активов Citibank, находившихся в его распоряжении. В этой связи коллегия полагает, что судам следует проанализировать, не представляет ли требование к дочерней компании собой требование о взыскании долгов Citibank с имущества, находящегося у данного банка.
Кроме того, коллегия отметила, что доводы истца о нарушении публичного порядка РФ обоими ответчиками требуют дополнительной проверки и рекомендовала каждому из ответчиков представить доказательства, подтверждающие критерии нарушения данного публичного правопорядка.
21 сентября 2023 г. Арбитражный суд столицы удовлетворил иск Совкомбанка к американскому Citibank и его российской «дочке» о взыскании $24 млн. Представитель истца говорил, что после санкций США Citibank заморозил средства Совкомбанка в рамках страхового соглашения. Сумма задолженности Citibank в $24 млн – остаток авансированных Совкомбанком средств по всем сделкам, возникший по итогу зачета.