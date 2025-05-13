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Суд счел недоказанной ответственность по долгам Citibank его российской «дочки»

Ведомости

Судебная коллегия по экономическим спорам Верховного суда РФ (ВС) пришла к выводу, что привлечение российской «дочки» американского Citibank к солидарной ответственности по долговым обязательствам в пользу Совкомбанка было недостаточно обосновано нижестоящими судами. Это следует из определения ВС по делу.

Совкомбанк заключил соглашение с Citibank по деривативам. После введения санкций против Совкомбанка все сделки были расторгнуты, и размер обязательств американского банка перед российским был зафиксирован на уровне $24,1 млн. Совкомбанк не смог получить эти средства, так как Citibank перевел их на специальный счет и заморозил. 

В результате суды трех инстанций в России вынесли решения о взыскании всей суммы солидарно с Citibank и его дочерней компании в качестве компенсации ущерба. 

В апреле судебная коллегия по экономическим спорам ВС отменила решения трех инстанций и направила дело на новое рассмотрение. Коллегия предложила провести проверку аргументов Citibank о том, что истец может вернуть средства «во внесудебном порядке по процедуре, предусмотренной законодательством США».Чтобы оценить, насколько такая процедура как часть санкций соответствует законам РФ, коллегия рекомендовала привлечь к делу Банк России.

В определении коллегии указывается, что решение Арбитражного суда города Москвы по данному делу было «фактически исполнено после его вынесения», так как правопреемник истца получил взысканную сумму из активов Citibank, находившихся в его распоряжении. В этой связи коллегия полагает, что судам следует проанализировать, не представляет ли требование к дочерней компании собой требование о взыскании долгов Citibank с имущества, находящегося у данного банка. 

Кроме того, коллегия отметила, что доводы истца о нарушении публичного порядка РФ обоими ответчиками требуют дополнительной проверки и рекомендовала каждому из ответчиков представить доказательства, подтверждающие критерии нарушения данного публичного правопорядка.

21 сентября 2023 г. Арбитражный суд столицы удовлетворил иск Совкомбанка к американскому Citibank и его российской «дочке» о взыскании $24 млн. Представитель истца говорил, что после санкций США Citibank заморозил средства Совкомбанка в рамках страхового соглашения. Сумма задолженности Citibank в $24 млн – остаток авансированных Совкомбанком средств по всем сделкам, возникший по итогу зачета.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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