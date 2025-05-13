Суд счел недоказанной ответственность по долгам Citibank его российской «дочки»

В определении коллегии указывается, что решение Арбитражного суда города Москвы по данному делу было «фактически исполнено после его вынесения», так как правопреемник истца получил взысканную сумму из активов Citibank, находившихся в его распоряжении. В этой связи коллегия полагает, что судам следует проанализировать, не представляет ли требование к дочерней компании собой требование о взыскании долгов Citibank с имущества, находящегося у данного банка.