Можно ли взыскать долг иностранного банка с его российской «дочки», решит ВС

По состоянию на февраль 2022 г. американский банк задолжал Совкомбанку $24 млн. Citibank подтвердил наличие долга, но отказался его возмещать, ссылаясь на введенные в отношении Совкомбанка санкции, которые предусматривают замораживание активов последнего в банках США. Не согласившись с таким положением дел, Совкомбанк обратился с иском в столичный арбитражный суд. Соответчиком по делу истец привлек аффилированное с Citibank АО «КБ «Ситибанк». Представитель истца в процессе настаивал, что так как Ситибанк входит в ту же группу компаний, что и ответчик, и является российским юрлицом, то он мог бы выплатить задолженность без нарушения санкций. Защита Ситибанка в ответ на это заявила, что их организация не имеет отношения к договору между Citibank и Совкомбанком.