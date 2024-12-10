Можно ли взыскать долг иностранного банка с его российской «дочки», решит ВС

Можно ли взыскать долг иностранного банка с его российской «дочки», решит ВСБудет поставлена точка в нашумевшем споре на $24 млн между ПАО «Совкомбанк» и американским Citibank
ВС рассмотрит жалобу на решение о взыскании с Citibank и его российской «дочки» задолженности на сумму $24 млн в пользу правопреемника Совкомбанка – ООО «Содействие международным расчетам». Дело уже стало прецедентным: в отечественных судах множатся споры, где истцы привлекают по долгам иностранных юрлиц аффилированные с ними российские компании.
По состоянию на февраль 2022 г. американский банк задолжал Совкомбанку $24 млн. Citibank подтвердил наличие долга, но отказался его возмещать, ссылаясь на введенные в отношении Совкомбанка санкции, которые предусматривают замораживание активов последнего в банках США. Не согласившись с таким положением дел, Совкомбанк обратился с иском в столичный арбитражный суд. Соответчиком по делу истец привлек аффилированное с Citibank АО «КБ «Ситибанк». Представитель истца в процессе настаивал, что так как Ситибанк входит в ту же группу компаний, что и ответчик, и является российским юрлицом, то он мог бы выплатить задолженность без нарушения санкций. Защита Ситибанка в ответ на это заявила, что их организация не имеет отношения к договору между Citibank и Совкомбанком.
В итоге судом требования Совкомбанка были удовлетворены в полном объеме. По сути, в решении арбитражный суд указал, что исполнение санкционных требований не освобождает от ответственности.
Подход судов в деле Ситибанка является ошибочным и может повлечь катастрофические последствия для российской правовой системы, считает адвокат Дмитрий Бирюлин. По его словам, действующее законодательство не допускает привлечения к ответственности ввиду аффилированности или неисполнения обязательств контрагентом из-за санкций. Даже если речь идет о холдинге, то принцип имущественной самостоятельности продолжает работать, добавил он. «Участие в холдинге не может служить самодостаточным доводом для признания группы единым целым. Подобного правила нет ни в России, ни за рубежом», – констатировал Бирюлин. В законе сейчас отсутствует правило, разрешающее обращать взыскание на имущество российского аффилиата при невозможности взыскать долг с иностранного ответчика, заметил юрист. В заключение Бирюлин отметил, что позиция ВС будет иметь решающее значение для подобных дел и определит дальнейший вектор развития российского права.
У ответчиков есть шанс выиграть дело в ВС, допустила ведущий специалист юридической компании Enforce Law Company Суюмбика Нигматуллина. Она пояснила, что привлечение к ответственности дочерней компании ответчика, не связанной договорными обязательствами с истцом, возможно только в случае, если действия «дочки» привели к убыткам либо если она являлась выгодоприобретателем по сделке. «Ни одно из таких условий в данном деле мы не увидели. Российский Ситибанк является самостоятельной единицей (хоть и имеет связь с иностранной компанией) и не имеет отношения к обязательствам между истцом и первым ответчиком», – подчеркнула Нигматуллина.
Привлечение к ответственности дочерней компании в России по долгам материнской иностранной компании нарушает принцип самостоятельности, обособленности юридического лица, указал управляющий партнер юридической фирмы «Вестсайд» Сергей Водолагин. По его словам, данный принцип сейчас размывается в первую очередь из-за сложившейся практики по банкротным делам. В санкционных делах суды также зачастую рассматривают российские дочерние структуры и материнские иностранные компании как единое целое. «Думается, что такой подход является оправданным с практической точки зрения, если исходить из соображений эффективности экономического правосудия», – сказал юрист. Если ВС поддержит решения нижестоящих инстанций, это еще больше нивелирует самостоятельность юридического лица как отдельного субъекта права, резюмировал Водолагин.
Это дело знаковое еще и потому, что в некоторых подобных спорах стороны просят отложить судебное заседание до рассмотрения жалобы Ситибанка ВС, говорит адвокат, партнер юридической фирмы Ru.Courts Елена Менде. А в других аналогичных делах, по словам Менде, уже слышатся просьбы вмешаться и наивысшей инстанции – Конституционному суду. По мнению адвоката, ВС вряд ли отменит решения нижестоящих судов, но даст более глубокое правовое обоснование, поскольку судебные акты являются справедливыми по сути. «Возможно, ВС обозначит определенные критерии, которые ограничат российских истцов в применении данного подхода, так как сформулированная правовая позиция является довольно кардинальной и может спровоцировать злоупотребления со стороны истцов», – предположила адвокат.