Газета
Телеграм
Подкаст
/ Финансы

Верховный суд уточнил толкование «закона Лугового»

Для перевода тяжбы в российский суд больше недостаточно желания одной из сторон
Артем Кульша
Яна Суринская
Российские арбитражные суды отказались рассматривать иск «НС банка» к «Лукойлу», но Верховный суд отменил эти решения
Российские арбитражные суды отказались рассматривать иск «НС банка» к «Лукойлу», но Верховный суд отменил эти решения / Алексей Орлов / Ведомости

Для перевода спора под юрисдикцию российских судов недостаточно одностороннего волеизъявления одной из сторон – необходимо установить связь такого разбирательства с введением санкций иностранным государством и наличие препятствий в доступе к правосудию хотя бы для одной из сторон. Об этом говорится в определении Верховного суда по спору «НС банка» и «Лукойла» по поводу невыплаты купонного дохода по еврооблигациям со стороны нефтяной компании в результате западных санкций, с которым ознакомились «Ведомости». В проспекте спорных бумаг содержится арбитражная оговорка о том, что все связанные с ними споры подлежат рассмотрению Лондонским международным арбитражным судом (LCIA), но «НС банк» вместо этого обратился в российские арбитражные суды, которые отказались его рассматривать. Высшая инстанция отменила решения нижестоящих и направила дело на рассмотрение в первую инстанцию.

Заведомая констатация законности антироссийских санкций в недружественных странах может сказаться на разрешении спора по существу, что не соответствует критериям независимости и беспристрастности суда, равноправия сторон и состязательности процесса, решил Верховный суд. А препятствия в доступе к правосудию могут создаваться не только абсолютной невозможностью восстановления нарушенных прав в судебном порядке, но и неразумными с точки зрения финансовых, временных, репутационных и иных затрат условиями, которые сторона спора должна выполнить для инициирования, продолжения или завершения разбирательства, также указала высшая инстанция. Все это противоречит самой сути конституционного права на судебную защиту и создает препятствия в доступе к правосудию, ставя сторону спора в заведомо неблагоприятное положение, констатировал Верховный суд.

Вы видите 10% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных