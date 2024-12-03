Верховный суд уточнил толкование «закона Лугового»Для перевода тяжбы в российский суд больше недостаточно желания одной из сторон
Для перевода спора под юрисдикцию российских судов недостаточно одностороннего волеизъявления одной из сторон – необходимо установить связь такого разбирательства с введением санкций иностранным государством и наличие препятствий в доступе к правосудию хотя бы для одной из сторон. Об этом говорится в определении Верховного суда по спору «НС банка» и «Лукойла» по поводу невыплаты купонного дохода по еврооблигациям со стороны нефтяной компании в результате западных санкций, с которым ознакомились «Ведомости». В проспекте спорных бумаг содержится арбитражная оговорка о том, что все связанные с ними споры подлежат рассмотрению Лондонским международным арбитражным судом (LCIA), но «НС банк» вместо этого обратился в российские арбитражные суды, которые отказались его рассматривать. Высшая инстанция отменила решения нижестоящих и направила дело на рассмотрение в первую инстанцию.
Заведомая констатация законности антироссийских санкций в недружественных странах может сказаться на разрешении спора по существу, что не соответствует критериям независимости и беспристрастности суда, равноправия сторон и состязательности процесса, решил Верховный суд. А препятствия в доступе к правосудию могут создаваться не только абсолютной невозможностью восстановления нарушенных прав в судебном порядке, но и неразумными с точки зрения финансовых, временных, репутационных и иных затрат условиями, которые сторона спора должна выполнить для инициирования, продолжения или завершения разбирательства, также указала высшая инстанция. Все это противоречит самой сути конституционного права на судебную защиту и создает препятствия в доступе к правосудию, ставя сторону спора в заведомо неблагоприятное положение, констатировал Верховный суд.