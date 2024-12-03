Верховный суд уточнил толкование «закона Лугового»

Для перевода спора под юрисдикцию российских судов недостаточно одностороннего волеизъявления одной из сторон – необходимо установить связь такого разбирательства с введением санкций иностранным государством и наличие препятствий в доступе к правосудию хотя бы для одной из сторон. Об этом говорится в определении Верховного суда по спору «НС банка» и «Лукойла» по поводу невыплаты купонного дохода по еврооблигациям со стороны нефтяной компании в результате западных санкций, с которым ознакомились «Ведомости». В проспекте спорных бумаг содержится арбитражная оговорка о том, что все связанные с ними споры подлежат рассмотрению Лондонским международным арбитражным судом (LCIA), но «НС банк» вместо этого обратился в российские арбитражные суды, которые отказались его рассматривать. Высшая инстанция отменила решения нижестоящих и направила дело на рассмотрение в первую инстанцию.