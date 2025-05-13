Финляндия намерена перейти на европейский стандарт железнодорожной колеи
Финляндия планирует отказаться от привычной ширины железнодорожной колеи в пользу общеевропейского стандарта в 1435 мм. Об этом заявила министр транспорта и связи страны Лулу Ранне на пресс-конференции по итогам встречи глав транспортных ведомств Северных стран.
По словам министра, переход к новой колее – это не только внутренний вопрос Финляндии, но и совместный инфраструктурный проект с Евросоюзом и НАТО. «Сейчас самое подходящее время для присоединения к стандартной ширине», – отметила она (цитата по «Интерфаксу»).
Национальное решение об изменении параметров железнодорожной сети должно быть принято до июля 2027 г. Первые работы планируется начать к северу от города Оулу.
Ключевыми задачами проекта названы укрепление логистической устойчивости, повышение военной мобильности и развитие транспортных связей с Швецией и Норвегией.
Евросоюз, по словам Ранне, может взять на себя до половины затрат на подготовку проекта и порядка 30% на строительство. Однако, как подчеркнула министр, работы займут не менее 10 лет и реальное начало строительства ожидается не ранее 2032 г.