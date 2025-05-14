Мать основателя «Ласкового мая» Кузнецова подала в суд на вдову Шатунова
Мать музыканта, основателя «Ласкового мая» Сергея Кузнецова Валентина подала иск к вдове солиста группы Юрия Шатунова. Речь о признании завещания недействительным, пишет «РИА Новости» со ссылкой на судебные документы.
Суть предъявленных требований остается неясной. Из материалов дела следует, что ранее инстанция выносила определение об изменении территориальной подсудности рассмотрения дела. Кузнецова подала частную жалобу на это решение. Суд отклонил ее.
В августе 2014 г. Хостинский районный суд Сочи удовлетворил иск вдовы и детей Шатунова к продюсеру Андрею Разину о признании исключительных прав на 23 музыкальных произведения артиста. В числе хитов, на которые были заявлены права,– «Белые розы», «Седая ночь», «Розовый вечер», «Медленно уходит осень», «Осенний парк» и др. Из материалов дела следовало, что в октябре 2019 г. Шатунов и автор песен Кузнецов подписали договор об отчуждении исключительного права на эти произведения. Разин заявлял, что в 1992 г. они с Кузнецовым уже заключили договор, распространяющийся на 27 музыкальных произведений, включая 23 спорных. В ходе судебных разбирательств оригинал этого договора представлен не был.
Шатунов скончался в июле 2022 г. Все права по наследству перешли его семье – вдвое, дочери и сыну. Кузнецов умер в ноябре 2022 г.