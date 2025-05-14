Мать основателя «Ласкового мая» Кузнецова подала в суд на вдову Шатунова

В августе 2014 г. Хостинский районный суд Сочи удовлетворил иск вдовы и детей Шатунова к продюсеру Андрею Разину о признании исключительных прав на 23 музыкальных произведения артиста. В числе хитов, на которые были заявлены права,– «Белые розы», «Седая ночь», «Розовый вечер», «Медленно уходит осень», «Осенний парк» и др. Из материалов дела следовало, что в октябре 2019 г. Шатунов и автор песен Кузнецов подписали договор об отчуждении исключительного права на эти произведения. Разин заявлял, что в 1992 г. они с Кузнецовым уже заключили договор, распространяющийся на 27 музыкальных произведений, включая 23 спорных. В ходе судебных разбирательств оригинал этого договора представлен не был.