Экс-замглавы Военно-медицинской академии Вешкина приговорили к 9 годам колонии
Головинский районный суд Москвы признал виновным бывшего заместителя начальника Военно-медицинской академии имени С. М. Кирова Павла Вешкина в получении взяток в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ). Ему назначено наказание в виде 9 лет колонии строгого режима и штрафа в размере 34,8 млн руб. Об этом сообщает «РИА Новости».
Уголовное дело было возбуждено 9 января прошлого года по факту особо крупного мошенничества. Помимо него в материалах фигурируют еще несколько военных и гражданских сотрудников расположенной в Санкт-Петербурге Военно-медицинской академии, а также предпринимателей. В мае 2021 г. и в июле 2023 г. Вешкин получил двумя частями от генерального директора московской фармкомпании в общей сложности 34,8 млн руб. за общее покровительство торговой организации и гарантированное заключение с ней в период борьбы с коронавирусной инфекцией шести контрактов на поставку высокотехнологичного медицинского оборудования (рентгеновских аппаратов, ультразвукового оборудования, аппаратов ИВЛ, анестезиологических систем) общей стоимостью около 700 млн руб. Размер взятки, как говорилось в деле, составлял 5% от суммы контракта.
Суд также установил, что в начале 2022 г. на фоне второй волны пандемии на территории Санкт-Петербурга, Москвы, а также Ленинградской и Московской областей сформировалась «устойчивая группа» для хищения бюджетных средств «с целью личного обогащения» ее участников. Вешкин был задержан 24 января 2024 г., а Хамовнический суд столицы санкционировал его арест.
Затем ему предъявили обвинение в мошенничестве, а суд в качестве обеспечительной меры наложил арест на имущество фигуранта, банковские счета его супруги и квартиру, зарегистрированную на тещу. В целом Вешкину вменили в вину шесть эпизодов получения взяток в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ), выделив его дело в отдельное производство.
14 мая 35-й Гарнизонный военный суд приговорил бывшего сотрудника Минобороны РФ Дмитрия Фомина к шести годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Его признали виновным в получении взяток на сумму более 16 млн руб. Фомин осужден по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки). Максимальное наказание за данное правонарушение предусматривает лишение свободы на срок до 15 лет.