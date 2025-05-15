Экс-замглавы Военно-медицинской академии Вешкина приговорили к 9 годам колонии

Уголовное дело было возбуждено 9 января прошлого года по факту особо крупного мошенничества. Помимо него в материалах фигурируют еще несколько военных и гражданских сотрудников расположенной в Санкт-Петербурге Военно-медицинской академии, а также предпринимателей. В мае 2021 г. и в июле 2023 г. Вешкин получил двумя частями от генерального директора московской фармкомпании в общей сложности 34,8 млн руб. за общее покровительство торговой организации и гарантированное заключение с ней в период борьбы с коронавирусной инфекцией шести контрактов на поставку высокотехнологичного медицинского оборудования (рентгеновских аппаратов, ультразвукового оборудования, аппаратов ИВЛ, анестезиологических систем) общей стоимостью около 700 млн руб. Размер взятки, как говорилось в деле, составлял 5% от суммы контракта.