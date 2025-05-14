Суд приговорил экс-сотрудника Минобороны РФ к шести годам за получение взяток
35-й Гарнизонный военный суд приговорил бывшего сотрудника Минобороны РФ Дмитрия Фомина к шести годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Его признали виновным в получении взяток на сумму более 16 млн руб. Об этом ТАСС сообщили в суде.
Кроме того, суд постановил конфисковать у Фомина денежные средства в сумме полученных взяток, а также лишить его звания полковника запаса. Ему также запрещено занимать должности на государственной гражданской службе сроком на три года.
Фомин осужден по ч. 6 ст. 290 УК РФ (Получение взятки). Максимальное наказание за данное правонарушение предусматривает лишение свободы на срок до 15 лет.
По данным следствия, в 2023-2024 гг. бывший сотрудник управления перспективных межвидовых исследований и специальных проектов Минобороны РФ Андрей Чекмазов и его заместитель Фомин получили от заместителя генерального директора «Оборонтеста» Александра Сухарева взятку за беспрепятственную приемку проводимых работ, а также общее покровительство. Сумма взятки составила около 10 млн руб.
Следствие также установило, что в 2016-2022 гг. Минобороны и «Оборонтест» заключили контракты на 1,5 млрд руб. Обвиняемые должны были контролировать их исполнения.
Еще одним эпизодом по делу стала взятка от заведующего кафедрой МГТУ им. Н. Э. Баумана Андрея Борзова на 5,7 млн руб. Уголовное дело в отношении Борзова было прекращено, так как он активно сотрудничал со следствием и способствовал раскрытию преступления.
Согласно материалам дела, обвиняемые признали вину.
5 сентября 2024 г. Главное военное следственное управление (ГВСУ) СК России сообщило об аресте Чекмезова и Фомина по делу о взятке в 7,7 млн руб. Тогда сообщалось, что дело расследуется также в отношении заместителя гендиректора «Оборонтеста» Сухарева.