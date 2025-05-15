Суд арестовал недвижимость экс-министра транспорта Чалика по делу о растрате

По словам адвоката Чалика Тимура Сабитова, все активы были приобретены на официальную зарплату во время работы Чалика в «Аэрофлоте» и не имеют отношения к расследуемым эпизодам. Он также назвал дело политически мотивированным, связывая его с попытками Чалика сократить чрезмерные премии в ГосНИИ гражданской авиации, где он работал в последние годы. Несмотря на аргументы защиты, Мосгорсуд оставил решение об аресте имущества и меру пресечения без изменений – Чалик продолжает находиться под домашним арестом.