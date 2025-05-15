Суд арестовал недвижимость экс-министра транспорта Чалика по делу о растрате
Суд наложил арест на имущество бывшего замминистра транспорта и бывшего летного директора «Аэрофлота» Игоря Чалика, проходящего по делу о растрате. По информации «Коммерсанта», общая кадастровая стоимость арестованной недвижимости превышает 100 млн руб., тогда как сумма инкриминируемого ущерба составляет чуть более 4 млн руб.
В список попавших под обременение объектов вошли три квартиры в Москве, включая апартаменты на улице Серафимовича площадью более 120 кв. м и стоимостью почти 58 млн руб., а также два участка земли с коттеджем и постройками в деревне Владычино в Подмосковье.
По словам адвоката Чалика Тимура Сабитова, все активы были приобретены на официальную зарплату во время работы Чалика в «Аэрофлоте» и не имеют отношения к расследуемым эпизодам. Он также назвал дело политически мотивированным, связывая его с попытками Чалика сократить чрезмерные премии в ГосНИИ гражданской авиации, где он работал в последние годы. Несмотря на аргументы защиты, Мосгорсуд оставил решение об аресте имущества и меру пресечения без изменений – Чалик продолжает находиться под домашним арестом.
27 февраля Дорогомиловский суд Москвы поместил Чалика под домашний арест по делу о растрате 4,2 млн руб. О задержании Чалика стало известно 26 февраля. Расследованием уголовного дела занимается Следственный комитет. Ему предъявлено обвинение в особо крупной растрате (ч. 4 ст. 160 УК), подтвердил «Ведомостям» источник в силовых структурах.