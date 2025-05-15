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Суд арестовал недвижимость экс-министра транспорта Чалика по делу о растрате

Ведомости

Суд наложил арест на имущество бывшего замминистра транспорта и бывшего летного директора «Аэрофлота» Игоря Чалика, проходящего по делу о растрате. По информации «Коммерсанта», общая кадастровая стоимость арестованной недвижимости превышает 100 млн руб., тогда как сумма инкриминируемого ущерба составляет чуть более 4 млн руб.

В список попавших под обременение объектов вошли три квартиры в Москве, включая апартаменты на улице Серафимовича площадью более 120 кв. м и стоимостью почти 58 млн руб., а также два участка земли с коттеджем и постройками в деревне Владычино в Подмосковье.

По словам адвоката Чалика Тимура Сабитова, все активы были приобретены на официальную зарплату во время работы Чалика в «Аэрофлоте» и не имеют отношения к расследуемым эпизодам. Он также назвал дело политически мотивированным, связывая его с попытками Чалика сократить чрезмерные премии в ГосНИИ гражданской авиации, где он работал в последние годы. Несмотря на аргументы защиты, Мосгорсуд оставил решение об аресте имущества и меру пресечения без изменений – Чалик продолжает находиться под домашним арестом.

27 февраля Дорогомиловский суд Москвы поместил Чалика под домашний арест по делу о растрате 4,2 млн руб. О задержании Чалика стало известно 26 февраля. Расследованием уголовного дела занимается Следственный комитет. Ему предъявлено обвинение в особо крупной растрате (ч. 4 ст. 160 УК), подтвердил «Ведомостям» источник в силовых структурах.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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