В МВД объяснили, как выявить мошенника

13 мая МВД предупредило, что мошенники начали рассылать фейковые сообщения о взломе аккаунта на «Госуслугах» с указанием поддельного телефона службы поддержки. В министерстве напомнили, что портал направляет уведомления о входе в учетную запись, только если пользователь подписался на них в разделе «Безопасность» на сайте. В таком случае при каждом входе в аккаунт на электронный адрес отправляется письмо с адреса no-reply@gosuslugi.ru. Через смс эта информация не приходит.