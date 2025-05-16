В МВД объяснили, как выявить мошенника
По внешнему виду мошенников сложно вычислить, поскольку они легко становятся частью толпы, хитры и изворотливы. Но существуют способы, которые помогают выявить злоумышленника. Об этом сообщается в Telegram-канале управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России.
По данным ведомства, аферист технически подкован и является профессионалом обмана. Он использует фишинговые сайты, вредоносные программы, поддельные документы и чужие личности, взломанные аккаунты и средства анонимности. Может вести себя слащаво или агрессивно, старается играть на эмоциях жертвы и создавать мнимую срочность.
Среди слабых сторонах злоумышленников МВД перечислило боязнь проверки информации и уточняющих вопросов. В ведомстве указали, что если собеседник показывает уверенность и осведомленность, мошенник теряет интерес. Лучшей защитой от аферистов является бдительность.
13 мая МВД предупредило, что мошенники начали рассылать фейковые сообщения о взломе аккаунта на «Госуслугах» с указанием поддельного телефона службы поддержки. В министерстве напомнили, что портал направляет уведомления о входе в учетную запись, только если пользователь подписался на них в разделе «Безопасность» на сайте. В таком случае при каждом входе в аккаунт на электронный адрес отправляется письмо с адреса no-reply@gosuslugi.ru. Через смс эта информация не приходит.