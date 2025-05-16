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В МВД объяснили, как выявить мошенника

Ведомости

По внешнему виду мошенников сложно вычислить, поскольку они легко становятся частью толпы, хитры и изворотливы. Но существуют способы, которые помогают выявить злоумышленника. Об этом сообщается в Telegram-канале управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России.

По данным ведомства, аферист технически подкован и является профессионалом обмана. Он использует фишинговые сайты, вредоносные программы, поддельные документы и чужие личности, взломанные аккаунты и средства анонимности. Может вести себя слащаво или агрессивно, старается играть на эмоциях жертвы и создавать мнимую срочность.

Среди слабых сторонах злоумышленников МВД перечислило боязнь проверки информации и уточняющих вопросов. В ведомстве указали, что если собеседник показывает уверенность и осведомленность, мошенник теряет интерес. Лучшей защитой от аферистов является бдительность.

13 мая МВД предупредило, что мошенники начали рассылать фейковые сообщения о взломе аккаунта на «Госуслугах» с указанием поддельного телефона службы поддержки. В министерстве напомнили, что портал направляет уведомления о входе в учетную запись, только если пользователь подписался на них в разделе «Безопасность» на сайте. В таком случае при каждом входе в аккаунт на электронный адрес отправляется письмо с адреса no-reply@gosuslugi.ru. Через смс эта информация не приходит.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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