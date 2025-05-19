Умерла народная артистка России Ольга Блок-Миримская
В возрасте 70 лет 18 мая ушла из жизни народная артистка России Ольга Блок-Миримская. Об этом сообщили в пресс-службе театра Олега Табакова, где она служила более 25 лет.
Как позже сообщили ТАСС в театре, причиной смерти актрисы стала остановка сердца. Похороны Блок-Миримской состоятся 21 мая. Прощание пройдет в церкви Успения Пресвятой Богородицы в Вешняках.
Артистка родилась 1 сентября 1954 г. в Петрозаводске. Детство провела в Симферополе. Ее первой ролью в кино стала девочка Оля в фильме «Слепая птица» (1963 г.). После окончания школы Блок-Миримская поступила на режиссерско-театральное отделение Крымского училища культуры. Вскоре ее пригласили в Крымский театр драмы и комедии, в котором она сыграла более 30 ролей. В 1988 г. актриса окончила ГИТИС. В одном из выпускных спектаклей играла Аркадину в чеховской «Чайке». Самым ярким появлением актрисы на телевидении стала роль двоюродной сестры главной героини по имени Шура в «Моей прекрасной няне».
В 1990 г. она стала частью труппы Театра Олега Табакова. Там она стала известна благодаря ролям Турусиной в постановке по пьесе Александра Островского «На всякого мудреца довольно простоты»), Коробочки в «Похождении, составленном по поэме «Мертвые души» Н. В. Гоголя», Авдотьи Игнатьевны в пьесе «Анекдоты» по Федору Достоевскому и Александру Вампилову и др.
В 1996 г. Блок-Миримской присвоили звание заслуженной артистки РФ, а в 2006 г. – народной артистки России.