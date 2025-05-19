Умерла народная артистка России Ольга Блок-Миримская

Артистка родилась 1 сентября 1954 г. в Петрозаводске. Детство провела в Симферополе. Ее первой ролью в кино стала девочка Оля в фильме «Слепая птица» (1963 г.). После окончания школы Блок-Миримская поступила на режиссерско-театральное отделение Крымского училища культуры. Вскоре ее пригласили в Крымский театр драмы и комедии, в котором она сыграла более 30 ролей. В 1988 г. актриса окончила ГИТИС. В одном из выпускных спектаклей играла Аркадину в чеховской «Чайке». Самым ярким появлением актрисы на телевидении стала роль двоюродной сестры главной героини по имени Шура в «Моей прекрасной няне».