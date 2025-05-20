Прокуратура просит приговорить к 19 годам колонии бывшего замглавы Генштаба ВС РФ
Прокуратура потребовала 19 лет лишения свободы в качестве наказания по делу о коррупции и мошенничестве экс-замглавы Генштаба ВС РФ Халила Арсланова, сообщили в правоохранительных органах, передает ТАСС.
«В ходе прений сторон прокурор попросил признать виновным Арсланова в особо крупом мошенничестве и взятке в особо крупом размере и назначить ему наказание в виде 19 лет лишения свободы», – сообщил агентству источник.
Генерал-полковник Арсланов был задержан в 2020 г. Летом 2022 г. стало известно, что дело будет слушаться в закрытом режиме, т.к. в материалах Генпрокуратуры содержится служебная тайна.
Среди других фигурантов по делу были экс-начальник управления заказов по совершенствованию технической основы системы управления ВС РФ полковник Павел Кутахов и бывший военпред Игорь Яковлев. По данным следствия, ими были закуплены маршрутизаторы и другое оборудование, которое только собиралось в России, но производилось в Китае, на сумму 1,6 млрд руб. При этом указаны были российские производители.
14 февраля 2022 г. Суд приговорил еще одного участника махинаций, экс-главу управления планирования связи Главного управления связи (ГУС) Минобороны, Александра Оглоблина к 4,5 года лишения свободы и штрафу в 800 000 руб.