Минобороны потребовало взыскать с завода «Вымпел» 2,7 млрд рублей
Минобороны России обратилось в Арбитражный суд Москвы с требованием взыскать с ПАО «Судостроительный завод «Вымпел» 2,69 млрд руб. Данные приводятся в картотеке инстанции.
Иск поступил в суд 16 мая. Подробности претензий оборонного ведомства не указаны.
Судостроительный завод «Вымпел» находится в Рыбинске Ярославской области. Предприятие, основанное в 1930 г., специализируется на выпуске ракетных и патрульных катеров нового поколения, скоростных поисково-спасательных, пожарных, гидрографических и других судов из стали и алюминиево-магниевых сплавов спусковым весом до 2200 т.