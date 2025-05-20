Минобороны потребовало взыскать с завода «Вымпел» 2,7 млрд рублей

Судостроительный завод «Вымпел» находится в Рыбинске Ярославской области. Предприятие, основанное в 1930 г., специализируется на выпуске ракетных и патрульных катеров нового поколения, скоростных поисково-спасательных, пожарных, гидрографических и других судов из стали и алюминиево-магниевых сплавов спусковым весом до 2200 т.