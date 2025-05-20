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Минобороны потребовало взыскать с завода «Вымпел» 2,7 млрд рублей

Ведомости

Минобороны России обратилось в Арбитражный суд Москвы с требованием взыскать с ПАО «Судостроительный завод «Вымпел» 2,69 млрд руб. Данные приводятся в картотеке инстанции.

Иск поступил в суд 16 мая. Подробности претензий оборонного ведомства не указаны.

Судостроительный завод «Вымпел» находится в Рыбинске Ярославской области. Предприятие, основанное в 1930 г., специализируется на выпуске ракетных и патрульных катеров нового поколения, скоростных поисково-спасательных, пожарных, гидрографических и других судов из стали и алюминиево-магниевых сплавов спусковым весом до 2200 т.

В апреле Минобороны подало в Арбитражный суд столицы иск на 13,005 млрд руб. к производителю радиоэлектронных подсистем ПАО «Научно-производственное предприятие «Импульс». Тогда же военное ведомство подало более 20 исков к своим крупным подрядчикам на общую сумму, превышающую 31,1 млрд руб.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

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Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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