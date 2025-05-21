Глава Минюста предложил освобождать от ответственности по критериям морали
Преступления, совершенные в защиту нравственных ценностей, следует оправдывать, заявил министр юстиции РФ Константин Чуйченко на Петербургском международном юридическом форуме (ПМЮФ).
«У нас на сегодняшний день освобождается, если человек действовал в состоянии крайней необходимости или в состоянии необходимой обороны. А если он защищал нравственные ценности?» – задался вопросом министр.
Для пояснения своей позиции он привел два примера. В первом случае он представил ситуацию, где «какой-то негодяй» оскорбляет «близкого вам человека»: «Любой нормальный мужчина должен сделать то, что должен сделать в этой обстановке». В качестве второго примера он привел «почти хрестоматийный случай», при котором мужчина убил насильника своей дочери и за это получил восемь лет лишения свободы.
«Мораль должна быть воплощена в праве, и право должно быть глубоко моральным», – заявил Чуйченко.
20 мая Чуйченко на ПМЮФе призвал ставить укрепление государственности выше обеспечения прав и законных интересов. По нынешней «триаде» права и законные интересы стоят на первом месте, обеспечение верховенства закона – на втором, а укрепление государственности – на третьем.
По его мнению, «нельзя укрепление государственности ставить на третье место, ведь слабое государство никогда не сможет должным образом обеспечить права наших граждан». 21 мая министр также призвал изменить законы РФ, в которых права человека ставятся в приоритет.