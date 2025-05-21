Газета
Телеграм
Главная / Общество /

Глава Минюста предложил освобождать от ответственности по критериям морали

Ведомости

Преступления, совершенные в защиту нравственных ценностей, следует оправдывать, заявил министр юстиции РФ Константин Чуйченко на Петербургском международном юридическом форуме (ПМЮФ).

«У нас на сегодняшний день освобождается, если человек действовал в состоянии крайней необходимости или в состоянии необходимой обороны. А если он защищал нравственные ценности?» – задался вопросом министр.

Для пояснения своей позиции он привел два примера. В первом случае он представил ситуацию, где «какой-то негодяй» оскорбляет «близкого вам человека»: «Любой нормальный мужчина должен сделать то, что должен сделать в этой обстановке». В качестве второго примера он привел «почти хрестоматийный случай», при котором мужчина убил насильника своей дочери и за это получил восемь лет лишения свободы.

«Мораль должна быть воплощена в праве, и право должно быть глубоко моральным», – заявил Чуйченко.

20 мая Чуйченко на ПМЮФе призвал ставить укрепление государственности выше обеспечения прав и законных интересов. По нынешней «триаде» права и законные интересы стоят на первом месте, обеспечение верховенства закона – на втором, а укрепление государственности – на третьем.

По его мнению, «нельзя укрепление государственности ставить на третье место, ведь слабое государство никогда не сможет должным образом обеспечить права наших граждан». 21 мая министр также призвал изменить законы РФ, в которых права человека ставятся в приоритет. 

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных