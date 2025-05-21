Глава Минюста предложил освобождать от ответственности по критериям морали

Для пояснения своей позиции он привел два примера. В первом случае он представил ситуацию, где «какой-то негодяй» оскорбляет «близкого вам человека»: «Любой нормальный мужчина должен сделать то, что должен сделать в этой обстановке». В качестве второго примера он привел «почти хрестоматийный случай», при котором мужчина убил насильника своей дочери и за это получил восемь лет лишения свободы.