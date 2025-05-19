Чуйченко: в декабристах иностранное влияние было совершенно иного свойства
Иностранное влияние на декабристов отличалось от того, как его часто воспринимают. Об этом заявил министр юстиции РФ Константин Чуйченко на сессии Петербургского международного юридического форума, посвященной правовой оценке деятельности декабристов.
«Декабристы, как мне кажется, они были не объектом иностранного влияния, а субъектом, то есть они сами, так сказать, пошли под это влияние, сами изучали западные идеи», – сказал Чуйченко.
Он отметил, что поводом для сегодняшнего обсуждения послужила лекция помощника президента Владимира Мединского, в которой поднимался вопрос о возможном внешнем влиянии на декабристов.
В дискуссии также участвовали ректор РГГУ Андрей Логинов и специальный представитель президента по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой. Участники обсуждали предпосылки восстания, степень иностранного влияния на его инициаторов и последствия.
В аннотации к сессии говорится, что декабристы нарушили присягу, выступили против существующего государственного порядка и пролили кровь, что делает их преступниками и бунтовщиками. Однако в то же время подчеркивается, что в их программах содержались «по-настоящему прорывные для своего времени идеи» в области права.
ПМЮФ-2025 проходит с 19 по 21 мая. В рамках форума обсуждаются различные темы. Так, сегодня заместитель председателя Госдумы РФ Петр Толстой на сессии о законотворческой деятельности заявил о неизбежности существенных изменений в Конституции России. Он напомнил, что пять лет назад в Конституцию уже были внесены поправки, однако считает, что эти изменения были не последние.