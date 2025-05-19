Чуйченко: в декабристах иностранное влияние было совершенно иного свойства

ПМЮФ-2025 проходит с 19 по 21 мая. В рамках форума обсуждаются различные темы. Так, сегодня заместитель председателя Госдумы РФ Петр Толстой на сессии о законотворческой деятельности заявил о неизбежности существенных изменений в Конституции России. Он напомнил, что пять лет назад в Конституцию уже были внесены поправки, однако считает, что эти изменения были не последние.