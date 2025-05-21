Росавиация ввела ограничения на работу аэропорта «Домодедово»
Временные ограничения введены на работу московского аэропорта «Домодедово» с 21:06 мск, сообщает пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале.
Аэропорт не принимает и не отправляет рейсы.
Час назад Росавиация сняла временные ограничения с работы аэропортов «Домодедово» и «Жуковский». Ограничения были сняты с 19:22 мск. Кореняко уточнил, что ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов.
В течение 21 мая на Московский регион совершается атака беспилотников. Вечером мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что на подлете к столице средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили еще два украинских дрона.