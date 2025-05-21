Росавиация ввела ограничения на работу аэропорта «Домодедово»

Час назад Росавиация сняла временные ограничения с работы аэропортов «Домодедово» и «Жуковский». Ограничения были сняты с 19:22 мск. Кореняко уточнил, что ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов.