В «Домодедово» и «Жуковском» сняли ограничения
Столичные аэропорты «Домодедово» и «Жуковский» вновь принимают и выпускают рейсы, временные ограничения были сняты. Об этом сообщил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко.
Ограничения были сняты с 19:22 мск. Кореняко уточнил, что ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов.
Средства ПВО за ночь на 21 мая сбили 127 украинских беспилотников. Больше всего беспилотников – 41 – военные уничтожили над Брянской областью. Еще 37 БПЛА были ликвидированы над Орловской областью и 31 – над Курской. Шесть БПЛА были сбиты в небе над Московским регионом и др.
Минобороны РФ сообщало, что утром 21 мая также были отражены атаки 32 дронов – за период с 4:00 по 8:00 мск.