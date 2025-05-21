В «Домодедово» и «Жуковском» сняли ограничения

Средства ПВО за ночь на 21 мая сбили 127 украинских беспилотников. Больше всего беспилотников – 41 – военные уничтожили над Брянской областью. Еще 37 БПЛА были ликвидированы над Орловской областью и 31 – над Курской. Шесть БПЛА были сбиты в небе над Московским регионом и др.