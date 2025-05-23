В Орловской области потерпел крушение вертолет
За поселком Нарышкино Орловской области в потерпел крушение вертолет. По предварительным данным, среди гражданского населения никто не пострадал. Об этом сообщили ТАСС в единой дежурной диспетчерской службе (ЕДДС).
По информации агентства, сейчас на место происшествия выехали пожарные. В ЕДДС уточнили, у службы нет информации, кому принадлежит вертолет.
17 мая в Одинцовском районе Московской области вертолет Robinson R66 совершил жесткую посадку, пилот не пострадал. Инцидент произошел днем вблизи села Иславское. В следственном управлении уточнили, что вертолет получил механические повреждения.