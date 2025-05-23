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Губернатор Клычков: экипаж Ми-8 ценой своей жизни увел вертолет от домов

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Экипаж вертолета Ми-8, потерпевшего крушение в Орловской области, героически увел воздушное судно от жилых домов, пожертвовав своими жизнями. Об этом сообщил губернатор Андрей Клычков в своем Telegram-канале.

«Их героизм не будет забыт», – пояснил глава региона. Он добавил, что, благодаря поступку летчиков, жители Урицкого района не пострадали, а разрушений нет.

На месте происшествия развернут оперативный штаб для устранения последствий авиакатастрофы. Территория оцеплена, проводятся необходимые проверки. Губернатор подчеркнул, что ситуация находится под контролем и в настоящее время никаких угроз для населения нет.

До этого сообщалось, что вертолет упал в безлюдной местности за поселком Нарышкино. Экипаж воздушного судна погиб. Предварительной причиной крушения называют техническую неисправность. Для расследования инцидента на место падения вылетела комиссия Воздушно-космических сил (ВКС) России.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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