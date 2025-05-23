Губернатор Клычков: экипаж Ми-8 ценой своей жизни увел вертолет от домов
Экипаж вертолета Ми-8, потерпевшего крушение в Орловской области, героически увел воздушное судно от жилых домов, пожертвовав своими жизнями. Об этом сообщил губернатор Андрей Клычков в своем Telegram-канале.
«Их героизм не будет забыт», – пояснил глава региона. Он добавил, что, благодаря поступку летчиков, жители Урицкого района не пострадали, а разрушений нет.
На месте происшествия развернут оперативный штаб для устранения последствий авиакатастрофы. Территория оцеплена, проводятся необходимые проверки. Губернатор подчеркнул, что ситуация находится под контролем и в настоящее время никаких угроз для населения нет.
До этого сообщалось, что вертолет упал в безлюдной местности за поселком Нарышкино. Экипаж воздушного судна погиб. Предварительной причиной крушения называют техническую неисправность. Для расследования инцидента на место падения вылетела комиссия Воздушно-космических сил (ВКС) России.