Экипаж вертолета Ми-8 погиб в результате крушения в Орловской области
Вертолет Ми-8 потерпел крушение в Орловской области в ходе выполнения планового полета, экипаж погиб. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Московский военный округ.
Воздушное судно упало в безлюдной местности. Разрушений на земле нет. Предварительной причиной авиакатастрофы стала техническая неисправность. На место падения вертолета вылетела комиссия Воздушно-космических сил (ВКС) России.
23 мая ТАСС писал, что вертолет потерпел крушение за поселком Нарышкино Орловской области. По данным Telegram-канала Mash, воздушное судно упало около 14:00 мск. На место происшествия выехали пожарные. В единой дежурной диспетчерской службе не знают, кому принадлежит вертолет.
17 мая в Одинцовском районе Московской области совершил жесткую посадку вертолет Robinson R66. Пилот не пострадал, воздушное судно получило механические повреждения. Инцидент произошел вблизи села Иславское. Столичный следственный отдел на воздушном и водном транспорте Западного межрегионального следственного управления проводит доследственную проверку по факту произошедшего.