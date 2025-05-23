Экипаж вертолета Ми-8 погиб в результате крушения в Орловской области

23 мая ТАСС писал, что вертолет потерпел крушение за поселком Нарышкино Орловской области. По данным Telegram-канала Mash, воздушное судно упало около 14:00 мск. На место происшествия выехали пожарные. В единой дежурной диспетчерской службе не знают, кому принадлежит вертолет.