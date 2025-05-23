У побережья Мозамбика обстреляли российское научное судно «Атлантида»
Российское научно-исследовательское судно «Атлантида» подверглось вооруженному нападению 10 мая в акватории Индийского океана у берегов Мозамбика. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-атташе российского посольства в Мозамбике Полину Жукову.
По ее словам, в результате инцидента никто из членов экипажа и научного персонала не пострадал. Судно получило незначительные повреждения оборудования. После происшествия «Атлантида» вошла в порт столицы Мозамбика – Мапуту, а затем направилась в сторону южноафриканского города Дурбан.
Личности нападавших, а также причины атаки остаются неизвестными.
23 декабря 2024 г. российское судно Ursa Major затонуло в международных водах Средиземного моря между испанским городом Мурсия и алжирским Ораном. Судно под российским флагом вышло из Санкт-Петербурга 11 декабря и направлялось во Владивосток, куда должно было прибыть 22 января. Издание El Espanol писало, что крушение произошло в результате взрыва в машинном отделении. Двое членов экипажа пропали без вести, 14 человек спасли и переправили в порт Картахена в Испании. Все члены экипажа – граждане России.
Позднее стало известно, что причиной крушения торгового судна Ursa Major стала целенаправленная террористическая атака.