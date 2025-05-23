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У побережья Мозамбика обстреляли российское научное судно «Атлантида»

Ведомости

Российское научно-исследовательское судно «Атлантида» подверглось вооруженному нападению 10 мая в акватории Индийского океана у берегов Мозамбика. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-атташе российского посольства в Мозамбике Полину Жукову.

По ее словам, в результате инцидента никто из членов экипажа и научного персонала не пострадал. Судно получило незначительные повреждения оборудования. После происшествия «Атлантида» вошла в порт столицы Мозамбика – Мапуту, а затем направилась в сторону южноафриканского города Дурбан.

Личности нападавших, а также причины атаки остаются неизвестными.

23 декабря 2024 г. российское судно Ursa Major затонуло в международных водах Средиземного моря между испанским городом Мурсия и алжирским Ораном. Судно под российским флагом вышло из Санкт-Петербурга 11 декабря и направлялось во Владивосток, куда должно было прибыть 22 января. Издание El Espanol писало, что крушение произошло в результате взрыва в машинном отделении. Двое членов экипажа пропали без вести, 14 человек спасли и переправили в порт Картахена в Испании. Все члены экипажа – граждане России.

Позднее стало известно, что причиной крушения торгового судна Ursa Major стала целенаправленная террористическая атака.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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