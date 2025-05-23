Минтруд предложил включить долговременный уход в систему соцобслуживания
Минтруд РФ предложил закрепить долговременный уход за нуждающимися гражданами в системе социального обслуживания. Соответствующий законопроект опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.
Согласно проекту, под долговременным уходом понимается индивидуально подобранный комплекс социальных услуг и сопровождения, позволяющий гражданам с ограниченной способностью к самообслуживанию сохранять здоровье, мобильность, социальные связи и интерес к жизни. Услуги будут предоставляться на дому или в полустационарной форме, в исключительных случаях – в стационарных условиях.
В законопроекте вводится понятие «социального пакета долговременного ухода» – гарантированного объема услуг по поддержанию основных жизненных потребностей: питания, гигиены, передвижения, наблюдения за состоянием здоровья. Услуги будут предоставляться бесплатно на условиях софинансирования из федерального бюджета.
Также закрепляется механизм оценки индивидуальной потребности граждан в долговременном уходе, который будет осуществляться уполномоченными органами субъектов РФ. Новые нормы определяют порядок взаимодействия граждан с системой соцобслуживания, включая подачу заявлений через портал госуслуг, МФЦ или лично.
Введение системы долговременного ухода, как ожидается, обеспечит более адресную поддержку пожилых граждан и людей с инвалидностью, улучшив качество их жизни и снизив нагрузку на семьи. Планируется, что поправки, в случае их принятия парламентом, начнут свою работу с 1 января 2027 г.
14 мая Минфин раскрыл основные изменения в финансировании государственных программ в 2025 г. в рамках предложенных поправок в федеральный закон «О федеральном бюджете на 2025 г. и на плановый период 2026 и 2027 гг.». Планируется увеличить финансирование в сфере социальной поддержки граждан на 17,8 млрд до 3,5 трлн руб.