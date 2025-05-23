Минтруд предложил включить долговременный уход в систему соцобслуживания

Введение системы долговременного ухода, как ожидается, обеспечит более адресную поддержку пожилых граждан и людей с инвалидностью, улучшив качество их жизни и снизив нагрузку на семьи. Планируется, что поправки, в случае их принятия парламентом, начнут свою работу с 1 января 2027 г.