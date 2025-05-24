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Мозамбик заявил о расследовании атаки на научное судно РФ «Атлантида»

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Правительство Мозамбика расследует нападение на российское океанографическое судно «Атлантида», которое произошло 10 мая у мыса Кабу-Делгаду в районе действия террористических групп, передает Club of Mozambique.

В российском посольстве в Мозамбике 23 мая сообщили, что научно-исследовательская «Атлантида» подверглось вооруженному нападению в акватории Индийского океана у берегов Мозамбика. В результате инцидента никто из членов экипажа и научного персонала не пострадал, но судно получило незначительные повреждения оборудования.

Представитель правительства Иносенсиу Имписса сообщил, что после получения результатов расследования власти Мозамбика сообщат о них общественности и международному сообществу. Правительство пока не получило официального уведомления от российской стороны относительно инцидента, добавил он.

По данным источника Club of Mozambique, огонь открыли два неизвестных судна. Инцидент также связывают с атаками действующих в регионе террористических группировок.

Вооруженное восстание началось в провинции Кабу-Делгаду в октябре 2017 г., напоминает издание. Ответственность за нападения берут на себя движения, связанные с экстремистской группировкой «Исламское государство» (организация признана террористической и запрещена в РФ). Члены группировок также действуют в соседней провинции Ньяса. В 2024 г. в результате нападений экстремистских группировок там погибли не менее 349 человек.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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