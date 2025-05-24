Мозамбик заявил о расследовании атаки на научное судно РФ «Атлантида»

Вооруженное восстание началось в провинции Кабу-Делгаду в октябре 2017 г., напоминает издание. Ответственность за нападения берут на себя движения, связанные с экстремистской группировкой «Исламское государство» (организация признана террористической и запрещена в РФ) . Члены группировок также действуют в соседней провинции Ньяса. В 2024 г. в результате нападений экстремистских группировок там погибли не менее 349 человек.