Мозамбик заявил о расследовании атаки на научное судно РФ «Атлантида»
Правительство Мозамбика расследует нападение на российское океанографическое судно «Атлантида», которое произошло 10 мая у мыса Кабу-Делгаду в районе действия террористических групп, передает Club of Mozambique.
В российском посольстве в Мозамбике 23 мая сообщили, что научно-исследовательская «Атлантида» подверглось вооруженному нападению в акватории Индийского океана у берегов Мозамбика. В результате инцидента никто из членов экипажа и научного персонала не пострадал, но судно получило незначительные повреждения оборудования.
Представитель правительства Иносенсиу Имписса сообщил, что после получения результатов расследования власти Мозамбика сообщат о них общественности и международному сообществу. Правительство пока не получило официального уведомления от российской стороны относительно инцидента, добавил он.
По данным источника Club of Mozambique, огонь открыли два неизвестных судна. Инцидент также связывают с атаками действующих в регионе террористических группировок.
Вооруженное восстание началось в провинции Кабу-Делгаду в октябре 2017 г., напоминает издание. Ответственность за нападения берут на себя движения, связанные с экстремистской группировкой «Исламское государство»