Обществознание исключат из программы 6-7 классов
С 1 сентября 2025 г. обществознание будет исключено из школьной программы шестых и седьмых классов. Как сообщили в Минпросвещения России, изучение этого предмета сохранится только для учащихся 8-11 классов. С 1 сентября 2026 г. предмет останется в расписании только для 9-11 классов, пишут «РИА Новости».
В ведомстве пояснили, что переход на обновленные программы по обществознанию будет осуществляться поэтапно в течение двух лет.
Директор Института развития, здоровья и адаптации ребенка Елена Приступа отметила важность гибкости учебных планов в современных условиях. По ее мнению, школьная программа должна оперативно адаптироваться к актуальным вызовам, создавая благоприятные условия для развития системы общего образования. Эксперт подчеркнула, что эффективность введения новых учебных дисциплин зависит от четкого определения целевых показателей. Особое значение, по словам Приступы, имеют не столько предметные, сколько метапредметные результаты обучения, особенно в период внедрения новых образовательных программ.
В феврале Минпросвещения опубликовало приказ, согласно которому с 2026 г. ученики будут начинать изучать обществознание с 9-го класса, а не с 6-го, как это было ранее. В документе также указано, что с 1 сентября 2026 г. количество часов для изучения истории в 8-х и 9-х классах будет увеличено. В 8-х классах для изучения всеобщей истории будет отводиться 34 часа, для истории России – 68 часов. В 9-х классах – 23 часа для всеобщей истории и 45 часов для истории России.