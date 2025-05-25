Обществознание исключат из программы 6-7 классов

В феврале Минпросвещения опубликовало приказ, согласно которому с 2026 г. ученики будут начинать изучать обществознание с 9-го класса, а не с 6-го, как это было ранее. В документе также указано, что с 1 сентября 2026 г. количество часов для изучения истории в 8-х и 9-х классах будет увеличено. В 8-х классах для изучения всеобщей истории будет отводиться 34 часа, для истории России – 68 часов. В 9-х классах – 23 часа для всеобщей истории и 45 часов для истории России.