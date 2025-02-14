Обществознание останется в программе 8-х классов до 2026 года

Согласно документу, с 2026 г. ученики будут начинать изучать обществознание с 9-го класса, а не с 6-го, как это было ранее. В 2024 г. ведомством было обозначено, что обществознание исчезнет из программ обучения до 9-го класса. В 2025 г. изучение обществознания для школьников начнется с 8-го класса, а в 2026 г. с 9-го, как и определенно приказом 2024 г.