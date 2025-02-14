Обществознание останется в программе 8-х классов до 2026 года
Обществознание останется в программах обучения 8-х классов до 1 сентября 2026 г., следует из соответствующего приказа Минпросвещения.
Согласно документу, с 2026 г. ученики будут начинать изучать обществознание с 9-го класса, а не с 6-го, как это было ранее. В 2024 г. ведомством было обозначено, что обществознание исчезнет из программ обучения до 9-го класса. В 2025 г. изучение обществознания для школьников начнется с 8-го класса, а в 2026 г. с 9-го, как и определенно приказом 2024 г.
В документе также указано, что с 1 сентября 2026 г. количество часов для изучения истории в 8-х и 9-х классах будет увеличено. В 8-х классах для изучения всеобщей истории будет отводиться 34 часа, для истории России – 68 часов. В 9-х классах – 23 часа для всеобщей истории и 45 часов для истории России.
Минпросвещения и Минобрнауки РФ 29 декабря установили минимальные баллы ЕГЭ на 2025 и 2026 учебные годы для поступления в образовательные организации, которые находятся в ведении министерств. За экзамены по русскому языку и обществознанию, как следует из приказа Минпросвещения, выпускникам необходимо набрать 42 балла. По математике, физике, биологии и химии – 39 баллов. Минимальный порог по истории составляет 35 баллов, по информатике – 44, по иностранному языку – 30, по литературе и географии – 40.