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Обществознание останется в программе 8-х классов до 2026 года

Ведомости

Обществознание останется в программах обучения 8-х классов до 1 сентября 2026 г., следует из соответствующего приказа Минпросвещения.

Согласно документу, с 2026 г. ученики будут начинать изучать обществознание с 9-го класса, а не с 6-го, как это было ранее. В 2024 г. ведомством было обозначено, что обществознание исчезнет из программ обучения до 9-го класса. В 2025 г. изучение обществознания для школьников начнется с 8-го класса, а в 2026 г. с 9-го, как и определенно приказом 2024 г.

В документе также указано, что с 1 сентября 2026 г. количество часов для изучения истории в 8-х и 9-х классах будет увеличено. В 8-х классах для изучения всеобщей истории будет отводиться 34 часа, для истории России – 68 часов. В 9-х классах – 23 часа для всеобщей истории и 45 часов для истории России.

Минпросвещения и Минобрнауки РФ 29 декабря установили минимальные баллы ЕГЭ на 2025 и 2026 учебные годы для поступления в образовательные организации, которые находятся в ведении министерств. За экзамены по русскому языку и обществознанию, как следует из приказа Минпросвещения, выпускникам необходимо набрать 42 балла. По математике, физике, биологии и химии – 39 баллов. Минимальный порог по истории составляет 35 баллов, по информатике – 44, по иностранному языку – 30, по литературе и географии – 40.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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