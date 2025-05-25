Росавиация: во «Внуково» сняли временные ограничения
Московский аэропорт «Внуково» и калужское «Грабцево», полностью восстановили нормальный режим работы после временных ограничений на прием и отправку воздушных судов. Об этом сообщил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале.
Ограничения были сняты в 5:11 мск во «Внуково» и в 5:50 мск в «Грабцево». Ранее в калужском аэропорту ограничения действовали с субботы 21:45 мск, а во «Внуково» – с 4:43 мск в воскресенье.
В период действия ограничений семь рейсов перенаправили на запасные аэродромы, четыре из которых уже вернулись по первоначальным маршрутам. В настоящее время все аэропорты московского авиаузла работают в штатном режиме.