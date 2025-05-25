Мошенники начали выманивать данные под предлогом замены медкарт
В России участились случаи телефонного мошенничества, при котором аферисты представляются сотрудниками поликлиник. Об этом сообщил председатель комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов в интервью «РИА Новости».
Мошенники убеждают граждан в необходимости срочно перевести бумажные медицинские карты в электронный формат, ссылаясь на модернизацию системы здравоохранения. В ходе разговора они просят сообщить код из SMS и номер СНИЛС, что может привести к взлому аккаунта на портале «Госуслуги».
Леонов подчеркнул, что настоящие медработники никогда не звонят с подобными запросами. Он напомнил, что пациенты вправе самостоятельно выбирать формат медицинской карты – бумажный или электронный, и никакой срочной замены не требуется.
При получении подозрительного звонка парламентарий рекомендует немедленно прекратить разговор, перезвонить в медучреждение по официальному номеру, не поддаваться давлению и сохранять спокойствие, никогда не сообщать конфиденциальные данные, включая СНИЛС, паспортные данные и коды из SMS.
МВД 23 мая предупреждало, что мошенники подделывают Telegram-боты «Почты России» и компаний доставок. Они просят авторизоваться, чтобы исправить ошибки, связанные с посылками, и крадут данные пользователей.