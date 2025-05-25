Мошенники начали выманивать данные под предлогом замены медкарт

Мошенники убеждают граждан в необходимости срочно перевести бумажные медицинские карты в электронный формат, ссылаясь на модернизацию системы здравоохранения. В ходе разговора они просят сообщить код из SMS и номер СНИЛС, что может привести к взлому аккаунта на портале «Госуслуги».