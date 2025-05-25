Кабмин упростил оформление билетов для инвалидов на поезда дальнего следования

Теперь при покупке такого билета в кассах инвалидам не нужно будет предъявлять бумажные документы, которые подтверждают право на льготу. Достаточно предоставить документ, удостоверяющий личность, и назвать номер СНИЛС. После этого проверка необходимых данных будет проведена автоматически через государственную информационную систему «Единая централизованная цифровая платформа в социальной сфере».