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Кабмин упростил оформление билетов для инвалидов на поезда дальнего следования

Ведомости

Правительство упростило процедуру оформления билетов для граждан с инвалидностью на специализированные места в поездах дальнего следования. Подписано постановление, которое корректирует действующий порядок покупки билетов в купе, оборудованных с учетом особых потребностей и ограниченных возможностей пассажиров. Об этом сообщается на сайте кабмина.

Теперь при покупке такого билета в кассах инвалидам не нужно будет предъявлять бумажные документы, которые подтверждают право на льготу. Достаточно предоставить документ, удостоверяющий личность, и назвать номер СНИЛС. После этого проверка необходимых данных будет проведена автоматически через государственную информационную систему «Единая централизованная цифровая платформа в социальной сфере».

Такой порядок уже действует при покупке электронных билетов через сайт. Решение распространить его на покупку билетов через кассу поддержала общероссийская общественная организация «Всероссийское общество инвалидов».

17 марта в Госдуму внесли законопроект, предлагающий расширить перечень видов доходов, на которые не может быть обращено взыскание долгов. В том числе это касается компенсации за расходы ветеранов и инвалидов.

Согласно документу, перечень расширяется компенсациями за самостоятельно приобретенное инвалидом или ветераном техническое средство реабилитации и оплаченную им услугу. Кроме того, не подлежат взысканию расходы на содержание и ветеринарное обслуживание собак-проводников. Авторы инициативы пояснили, что «особую актуальность» проект закона принимает в связи с необходимостью защиты от взыскания по исполнительным документам компенсаций, выплачиваемых бойцам спецоперации.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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