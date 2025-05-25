Кабмин упростил оформление билетов для инвалидов на поезда дальнего следования
Правительство упростило процедуру оформления билетов для граждан с инвалидностью на специализированные места в поездах дальнего следования. Подписано постановление, которое корректирует действующий порядок покупки билетов в купе, оборудованных с учетом особых потребностей и ограниченных возможностей пассажиров. Об этом сообщается на сайте кабмина.
Теперь при покупке такого билета в кассах инвалидам не нужно будет предъявлять бумажные документы, которые подтверждают право на льготу. Достаточно предоставить документ, удостоверяющий личность, и назвать номер СНИЛС. После этого проверка необходимых данных будет проведена автоматически через государственную информационную систему «Единая централизованная цифровая платформа в социальной сфере».
Такой порядок уже действует при покупке электронных билетов через сайт. Решение распространить его на покупку билетов через кассу поддержала общероссийская общественная организация «Всероссийское общество инвалидов».
17 марта в Госдуму внесли законопроект, предлагающий расширить перечень видов доходов, на которые не может быть обращено взыскание долгов. В том числе это касается компенсации за расходы ветеранов и инвалидов.
Согласно документу, перечень расширяется компенсациями за самостоятельно приобретенное инвалидом или ветераном техническое средство реабилитации и оплаченную им услугу. Кроме того, не подлежат взысканию расходы на содержание и ветеринарное обслуживание собак-проводников. Авторы инициативы пояснили, что «особую актуальность» проект закона принимает в связи с необходимостью защиты от взыскания по исполнительным документам компенсаций, выплачиваемых бойцам спецоперации.