ГИБДД разрешила использовать шины без шипов в зимний период

В начале мая на Москву обрушился сильный снегопад. В ночь на 2 мая в столице выпало 14 мм осадков, или 22% от всей нормы мая. Позднее в Москве ударили заморозки, на дорогах появилась гололедица. Из-за мокрого снега в Московской области более 26 000 человек остались без электричества. Электроснабжение было нарушено в 11 городских округах Подмосковья. Департамент транспорта столицы предупреждал о возможных задержках наземного транспорта из-за погодных условий.