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ГИБДД разрешила использовать шины без шипов в зимний период

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Водители могут использовать в зимний период всесезонные и нешипованные зимние шины. Это следует из ответа ГИБДД на запрос главы комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослава Нилова, который приводит ТАСС.

Нилов ранее направил запрос начальнику ГИБДД Михаилу Черникову с предложением разрешить использование летней резины в зимний период в связи с погодными условиями в Москве, Московской области и других российских регионах. В ответе говорится, что запрет эксплуатации легковых и грузовых автомобилей, не укомплектованных зимними шинами зимой, обусловлен спецификой их использования с учетом погодных условий и свойствами материалов изготовления и конструктивных особенностей.

В ведомстве уточнили, что нормативные правовые акты не ограничивают использование в зимний период всесезонных и нешипованных зимних шин. Вопросы применения зимних шин в достаточной степени урегулированы и не требуют дополнительной регламентации.

В начале мая на Москву обрушился сильный снегопад. В ночь на 2 мая в столице выпало 14 мм осадков, или 22% от всей нормы мая. Позднее в Москве ударили заморозки, на дорогах появилась гололедица. Из-за мокрого снега в Московской области более 26 000 человек остались без электричества. Электроснабжение было нарушено в 11 городских округах Подмосковья. Департамент транспорта столицы предупреждал о возможных задержках наземного транспорта из-за погодных условий.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

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Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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