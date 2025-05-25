ГИБДД разрешила использовать шины без шипов в зимний период
Водители могут использовать в зимний период всесезонные и нешипованные зимние шины. Это следует из ответа ГИБДД на запрос главы комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослава Нилова, который приводит ТАСС.
Нилов ранее направил запрос начальнику ГИБДД Михаилу Черникову с предложением разрешить использование летней резины в зимний период в связи с погодными условиями в Москве, Московской области и других российских регионах. В ответе говорится, что запрет эксплуатации легковых и грузовых автомобилей, не укомплектованных зимними шинами зимой, обусловлен спецификой их использования с учетом погодных условий и свойствами материалов изготовления и конструктивных особенностей.
В ведомстве уточнили, что нормативные правовые акты не ограничивают использование в зимний период всесезонных и нешипованных зимних шин. Вопросы применения зимних шин в достаточной степени урегулированы и не требуют дополнительной регламентации.
В начале мая на Москву обрушился сильный снегопад. В ночь на 2 мая в столице выпало 14 мм осадков, или 22% от всей нормы мая. Позднее в Москве ударили заморозки, на дорогах появилась гололедица. Из-за мокрого снега в Московской области более 26 000 человек остались без электричества. Электроснабжение было нарушено в 11 городских округах Подмосковья. Департамент транспорта столицы предупреждал о возможных задержках наземного транспорта из-за погодных условий.