Клишас прокомментировал дискуссию об отмене пенсий

По данным Социального фонда России, средний размер социальной пенсии на начало 2025 г. составил 13 511,94 руб. в месяц. Для детей-инвалидов и инвалидов с детства I группы установлен размер выплат в 20 153,9 руб. ежемесячно. На 1 января этого года на учете в системе Соцфонда находятся 41,1 млн пенсионеров.