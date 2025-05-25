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Клишас прокомментировал дискуссию об отмене пенсий

Ведомости

Каждому гражданину России в соответствии с Конституцией гарантируется социальное обеспечение по возрасту, напомнил глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас.

«Всегда следует помнить, что в соответствии с Конституцией Российской Федерации «каждому гарантируется социальное обеспечение по возрасту, в случае болезни, инвалидности, потери кормильца, для воспитания детей и в иных случаях, установленных законом», – написал Клишас в своем Telegram-канале.

Государственные пенсии и социальные пособия «устанавливаются законом», добавил он.

В России наблюдается «бурная и слишком уж эмоциональная» дискуссия о возможной отмене пенсий, отметил сенатор. Ранее с таким предложением выступил ведущий «Соловьев Live» Сергей Мардан. По его мнению, мера, которая затронула бы россиян без детей, поможет бороться с проблемой демографии.

По данным Социального фонда России, средний размер социальной пенсии на начало 2025 г. составил 13 511,94 руб. в месяц. Для детей-инвалидов и инвалидов с детства I группы установлен размер выплат в 20 153,9 руб. ежемесячно. На 1 января этого года на учете в системе Соцфонда находятся 41,1 млн пенсионеров.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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