Клишас прокомментировал дискуссию об отмене пенсий
Каждому гражданину России в соответствии с Конституцией гарантируется социальное обеспечение по возрасту, напомнил глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас.
«Всегда следует помнить, что в соответствии с Конституцией Российской Федерации «каждому гарантируется социальное обеспечение по возрасту, в случае болезни, инвалидности, потери кормильца, для воспитания детей и в иных случаях, установленных законом», – написал Клишас в своем Telegram-канале.
Государственные пенсии и социальные пособия «устанавливаются законом», добавил он.
В России наблюдается «бурная и слишком уж эмоциональная» дискуссия о возможной отмене пенсий, отметил сенатор. Ранее с таким предложением выступил ведущий «Соловьев Live» Сергей Мардан. По его мнению, мера, которая затронула бы россиян без детей, поможет бороться с проблемой демографии.
По данным Социального фонда России, средний размер социальной пенсии на начало 2025 г. составил 13 511,94 руб. в месяц. Для детей-инвалидов и инвалидов с детства I группы установлен размер выплат в 20 153,9 руб. ежемесячно. На 1 января этого года на учете в системе Соцфонда находятся 41,1 млн пенсионеров.