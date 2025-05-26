«Битцевский маньяк» подал в суд на ФСИН
Серийный убийца Александр Пичушкин, известный как «битцевский маньяк», подал в суд на Федеральную службу исполнения наказаний (ФСИН). Это следует из картотеки Замоскворецкого райсуда Москвы.
Суть исковых требований не раскрывается, беседа по иску пройдет 29 мая.
Пичушкин с 2008 г. отбывает наказание в колонии особого режима для пожизненно осужденных «Полярная сова». 29 октября 2007 г. Московский городской суд на основании обвинительного вердикта присяжных признал Пичушкина виновным в 48 убийствах и трех покушениях на убийство. Свои преступления Пичушкин начал совершать в 1992 г. в Битцевском лесу на юге Москвы. Последнее убийство он совершил в 2006 г.
Сам маньяк утверждал, что убил 60 человек. 5 апреля этого года стало известно, что ФСИН раскрыла причастность Пичушкина еще к 11 убийствам мужчин и женщин в районе Северное Бутово Москвы.