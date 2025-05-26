В Госдуму внесли законопроект о ежемесячных выплатах домохозяйкам

23 мая правительство направило в Госдуму законопроект, предусматривающий увеличение пособия по беременности и родам для обучающихся женщин до уровня прожиточного минимума. Сейчас размер пособия для этой категории граждан зависит от размера стипендии и составляет от 9333 до 23 333 руб. за весь период отпуска по беременности и родам.