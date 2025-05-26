В Госдуму внесли законопроект о ежемесячных выплатах домохозяйкам
Депутаты от ЛДПР во главе с Ярославом Ниловым и сенатором Еленой Афанасьевой внесли в Госдуму законопроект «О ежемесячных выплатах лицам, занятым ведением домашнего хозяйства». Информация появилась в думской базе.
Выплата для домохозяек и домохозяинов предложена в размере прожиточного минимума. Право на получение имеют трудоспособные, но неработающие граждане РФ, занимающиеся «исключительно ведением домашнего хозяйства». В законопроекте перечислили обязанности: приготовление пищи, стирка, глаженье, шитье, вязание, уход за одеждой и обувью, уборка квартиры. В перечень вошли и уход за детьми, достигшими возраста 1,5 лет, детьми-инвалидами и престарелыми родителями.
Еще одним обязательным пунктом на получение выплаты является размер дохода семьи, который не должен превышать двукратную величину прожиточного минимума. В состав семьи, учитываемый при расчете среднедушевого дохода включаются супруг, несовершеннолетние дети и проживающие совместно с ними родители, нуждающиеся по состоянию здоровья в постоянном уходе.
В пояснительной записке к законопроекту указано, что он был разработан «в целях улучшения демографической ситуации в России, повышения уровня доходов семьи и ее роли в современном российском обществе». Законопроект предполагается ввести в силу с 1 января 2026 г.
С 1 января 2025 г. прожиточный минимум по России составляет 19 329 руб., его величину рассчитали от медианного дохода за 2023 г.
23 мая правительство направило в Госдуму законопроект, предусматривающий увеличение пособия по беременности и родам для обучающихся женщин до уровня прожиточного минимума. Сейчас размер пособия для этой категории граждан зависит от размера стипендии и составляет от 9333 до 23 333 руб. за весь период отпуска по беременности и родам.