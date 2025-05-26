Суд отказал в иске художницы к ЦБ о монетах «Ежик в тумане»
Мещанский райсуд Москвы отклонил иск художницы Франчески Ярбусовой к Банку России о нарушении авторских прав на изображение персонажа мультфильма «Ежик в тумане». Об этом пишет ТАСС.
В 2024 г. ЦБ РФ выпустил три вида монет «Ежик в тумане» в рамках серии «Российская (советская) мультипликация»: серебряную номиналом 3 руб. (тираж – 7000 штук), из стали с никелевым покрытием номиналом 25 руб. (850 000 штук) и из медно-никелевого сплава с цветным покрытием номиналом 25 руб. (150 000 штук).
Ярбусова является художником-постановщиком мультфильма. Она подала иск к ЦБ в январе этого года. Художница считает, что ЦБ использовал результат ее интеллектуальной деятельности без разрешения и указания авторства, чем нарушил ее авторские права.
Режиссер «Ежика в тумане» Юрий Норштейн называл выпуск памятных монет воровством, поскольку у него и его супруги Ярбусовой разрешения на использование образов героев не спрашивали.