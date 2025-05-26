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Суд отказал в иске художницы к ЦБ о монетах «Ежик в тумане»

Ведомости

Мещанский райсуд Москвы отклонил иск художницы Франчески Ярбусовой к Банку России о нарушении авторских прав на изображение персонажа мультфильма «Ежик в тумане». Об этом пишет ТАСС.

В 2024 г. ЦБ РФ выпустил три вида монет «Ежик в тумане» в рамках серии «Российская (советская) мультипликация»: серебряную номиналом 3 руб. (тираж – 7000 штук), из стали с никелевым покрытием номиналом 25 руб. (850 000 штук) и из медно-никелевого сплава с цветным покрытием номиналом 25 руб. (150 000 штук).

Ярбусова является художником-постановщиком мультфильма. Она подала иск к ЦБ в январе этого года. Художница считает, что ЦБ использовал результат ее интеллектуальной деятельности без разрешения и указания авторства, чем нарушил ее авторские права.

Режиссер «Ежика в тумане» Юрий Норштейн называл выпуск памятных монет воровством, поскольку у него и его супруги Ярбусовой разрешения на использование образов героев не спрашивали.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

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Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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