Художник-постановщик «Ежика в тумане» подала в суд на ЦБ

В 2024 г. ЦБ РФ выпустил три вида монет «Ежик в тумане» в рамках серии «Российская (советская) мультипликация». Ярбусова считает, что ЦБ использовал результат ее интеллектуальной деятельности без разрешения и указания авторства, чем нарушил ее авторские права.