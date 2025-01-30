Художник-постановщик «Ежика в тумане» подала в суд на ЦБ
Художник-постановщик мультфильма «Ежик в тумане» Франческа Ярбусова подала иск о нарушении авторских прав к Банку России (ЦБ), сообщает Telegram-канал судов общей юрисдикции города Москвы.
В 2024 г. ЦБ РФ выпустил три вида монет «Ежик в тумане» в рамках серии «Российская (советская) мультипликация». Ярбусова считает, что ЦБ использовал результат ее интеллектуальной деятельности без разрешения и указания авторства, чем нарушил ее авторские права.
В сообщении указано, что на данный момент вопрос о принятии иска к производству Мещанского районного суда Москвы не решен.
23 сентября 2024 г. режиссер мультфильма Юрий Норштейн рассказал изданию «Подъем», что считает воровством выпуск памятных монет, поскольку у него и его супруги Ярбусовой разрешения на использование образов героев не спрашивали.
Банк России при выпуске памятных монет по мультфильму «Ежик в тумане» заключил договор с его правообладателем «Союзмультфильмом». Договор со студией гарантировал законность прав на интеллектуальную собственность, а заключение соглашения «не может привести к предъявлению требований третьими лицами», ответили в ЦБ.
В честь 50-летия выхода «Ежика в тумане» ЦБ выпустил три монеты: серебряную номиналом 3 руб. (тираж – 7000 штук), из стали с никелевым покрытием номиналом 25 руб. (850 000 штук) и из медно-никелевого сплава с цветным покрытием номиналом 25 руб. (150 000 штук).
«Ежик в тумане» был снят Норштейном в 1975 г. на студии «Союзмультфильм». На международном мультипликационном фестивале в Токио в 2003 г. был признан лучшим мультфильмом всех времен.