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Художник-постановщик «Ежика в тумане» подала в суд на ЦБ

Ведомости

Художник-постановщик мультфильма «Ежик в тумане» Франческа Ярбусова подала иск о нарушении авторских прав к Банку России (ЦБ), сообщает Telegram-канал судов общей юрисдикции города Москвы.

В 2024 г. ЦБ РФ выпустил три вида монет «Ежик в тумане» в рамках серии «Российская (советская) мультипликация». Ярбусова считает, что ЦБ использовал результат ее интеллектуальной деятельности без разрешения и указания авторства, чем нарушил ее авторские права.

В сообщении указано, что на данный момент вопрос о принятии иска к производству Мещанского районного суда Москвы не решен.

23 сентября 2024 г. режиссер мультфильма Юрий Норштейн рассказал изданию «Подъем», что считает воровством выпуск памятных монет, поскольку у него и его супруги Ярбусовой разрешения на использование образов героев не спрашивали.

Банк России при выпуске памятных монет по мультфильму «Ежик в тумане» заключил договор с его правообладателем «Союзмультфильмом». Договор со студией гарантировал законность прав на интеллектуальную собственность, а заключение соглашения «не может привести к предъявлению требований третьими лицами», ответили в ЦБ.

В честь 50-летия выхода «Ежика в тумане» ЦБ выпустил три монеты: серебряную номиналом 3 руб. (тираж – 7000 штук), из стали с никелевым покрытием номиналом 25 руб. (850 000 штук) и из медно-никелевого сплава с цветным покрытием номиналом 25 руб. (150 000 штук).

«Ежик в тумане» был снят Норштейном в 1975 г. на студии «Союзмультфильм». На международном мультипликационном фестивале в Токио в 2003 г. был признан лучшим мультфильмом всех времен.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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