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Минздрав: почти 8,9 млн человек в России страдают болезнями нервной системы

Ведомости

В России почти 8,9 млн человек страдают от заболеваний нервной системы. Об этом сообщила директор департамента организации медицинской помощи и санаторно-курортного дела Министерства здравоохранения РФ Екатерина Каракулина.

«Количество человек с первым зарегистрированным заболеванием нервной системы у нас, которые были установлены впервые в жизни, в текущем году составило 2,1 млн», – пояснила она (цитата по ТАСС).

Особое внимание уделяется рассеянному склерозу – этим заболеванием болеют более 101 000 человек.

Каракулина отметила значительное увеличение нагрузки на амбулаторное звено неврологической службы. По ее словам, посещаемость врачей-неврологов выросла на 14,8% по сравнению с 2020 г.

12 марта стало известно, что в январе–феврале 2025 г. россияне потратили почти 3 млрд руб. на покупку антидепрессантов. За этот период было реализовано 3,2 млн упаковок препаратов, что на 30% больше в денежном выражении и на 15% выше в натуральном по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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