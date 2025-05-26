Минздрав: почти 8,9 млн человек в России страдают болезнями нервной системы
В России почти 8,9 млн человек страдают от заболеваний нервной системы. Об этом сообщила директор департамента организации медицинской помощи и санаторно-курортного дела Министерства здравоохранения РФ Екатерина Каракулина.
«Количество человек с первым зарегистрированным заболеванием нервной системы у нас, которые были установлены впервые в жизни, в текущем году составило 2,1 млн», – пояснила она (цитата по ТАСС).
Особое внимание уделяется рассеянному склерозу – этим заболеванием болеют более 101 000 человек.
Каракулина отметила значительное увеличение нагрузки на амбулаторное звено неврологической службы. По ее словам, посещаемость врачей-неврологов выросла на 14,8% по сравнению с 2020 г.
12 марта стало известно, что в январе–феврале 2025 г. россияне потратили почти 3 млрд руб. на покупку антидепрессантов. За этот период было реализовано 3,2 млн упаковок препаратов, что на 30% больше в денежном выражении и на 15% выше в натуральном по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.