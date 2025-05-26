Минздрав: почти 8,9 млн человек в России страдают болезнями нервной системы

12 марта стало известно, что в январе–феврале 2025 г. россияне потратили почти 3 млрд руб. на покупку антидепрессантов. За этот период было реализовано 3,2 млн упаковок препаратов, что на 30% больше в денежном выражении и на 15% выше в натуральном по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.