ТАСС: бывший профессор МГУ после обмана мошенниками покончил с собой

Тело ученого обнаружили за городом, где он встречался с другом, рассказали агентству. Уточняется, что в его личных вещах нашли копию постановления о возбуждении уголовного дела по факту мошенничества. По данным правоохранительных органов, злоумышленники обманом убедили его перевести накопления «на безопасный счет», а затем продать две квартиры и передать аферистам вырученные деньги. Сумма ущерба превысила 50 млн руб.