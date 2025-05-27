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ТАСС: бывший профессор МГУ после обмана мошенниками покончил с собой

Ведомости

Бывший профессор Московского госуниверситета (МГУ), которого мошенники обманули на 50 млн руб., совершил самоубийство, сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

Тело ученого обнаружили за городом, где он встречался с другом, рассказали агентству. Уточняется, что в его личных вещах нашли копию постановления о возбуждении уголовного дела по факту мошенничества. По данным правоохранительных органов, злоумышленники обманом убедили его перевести накопления «на безопасный счет», а затем продать две квартиры и передать аферистам вырученные деньги. Сумма ущерба превысила 50 млн руб.

МВД в сентябре прошлого года сообщило об обмане мошенниками профессора МГУ. Они убедили мужчину отдать им 460 000 руб., но полицейские вовремя задержали их посредника и предотвратили передачу средств.

По банным ЦБ, банки в России в январе – марте 2025 г. предотвратили 43,8 млн попыток мошенников похитить деньги у клиентов на общую сумму 4,6 трлн руб. Это более чем в два раза превышает среднее значение за четыре квартала 2024 г. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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