ТАСС: бывший профессор МГУ после обмана мошенниками покончил с собой
Бывший профессор Московского госуниверситета (МГУ), которого мошенники обманули на 50 млн руб., совершил самоубийство, сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.
Тело ученого обнаружили за городом, где он встречался с другом, рассказали агентству. Уточняется, что в его личных вещах нашли копию постановления о возбуждении уголовного дела по факту мошенничества. По данным правоохранительных органов, злоумышленники обманом убедили его перевести накопления «на безопасный счет», а затем продать две квартиры и передать аферистам вырученные деньги. Сумма ущерба превысила 50 млн руб.
МВД в сентябре прошлого года сообщило об обмане мошенниками профессора МГУ. Они убедили мужчину отдать им 460 000 руб., но полицейские вовремя задержали их посредника и предотвратили передачу средств.
По банным ЦБ, банки в России в январе – марте 2025 г. предотвратили 43,8 млн попыток мошенников похитить деньги у клиентов на общую сумму 4,6 трлн руб. Это более чем в два раза превышает среднее значение за четыре квартала 2024 г.