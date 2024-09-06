Мошенники обманули профессора МГУ почти на полмиллиона рублей

В сентябре на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) замначальника следственного департамента МВД РФ Данил Филиппов сообщил, что за последние три года мошенники похитили у россиян и вывели за границу более 350 млрд руб. По его словам, с начала 2024 г. зарегистрировано 437 000 случаев мошенничества и хищений. При этом, по данным Банка России, во II квартале этого года злоумышленники похитили с банковских счетов граждан и компаний около 4,8 млрд руб. Объем потерь примерно на четверть выше среднего показателя за предшествующие четыре квартала.