Мошенники обманули профессора МГУ почти на полмиллиона рублей
В Москве мошенники убедили профессора Московского госуниверситета (МГУ) отдать им 460 000 руб., но полицейские вовремя задержали их посредника и предотвратили передачу средств злоумышленникам. Об этом сообщает Telegram-канал «МВД медиа» со ссылкой на официального представителя Министерства внутренних дел России Ирину Волк.
Как удалось предварительно установить, профессору по телефону позвонил неизвестный и, представившись сотрудником правоохранительных органов, сообщил, что с его счета произведено незаконное списание 300 000 руб. в адрес некого террориста. В связи с этим якобы необходима помощь профессора в задержании преступников. Для этого неизвестный попросил мужчину снять все имеющиеся на его счетах денежные средства и передать «на проверку». Сотрудник МГУ поверил незнакомцу и отдал присланному водителю такси 460 000 руб. Сразу после этого связь с «правоохранителем» прервалась.
Поняв, что его обманули, потерпевший обратился к участковому. По горячим следам полицейские задержали автомобиль такси и выяснили, куда водителю нужно было доставить посылку. При передаче похищенных денег был задержан молодой человек. Он пояснил, что, получив посылку от таксиста, должен был перевести их на указанные сообщниками счета. Правоохранители возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, а равно в крупном размере). Виновным грозит лишение свободы на срок до шести лет.
В сентябре на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) замначальника следственного департамента МВД РФ Данил Филиппов сообщил, что за последние три года мошенники похитили у россиян и вывели за границу более 350 млрд руб. По его словам, с начала 2024 г. зарегистрировано 437 000 случаев мошенничества и хищений. При этом, по данным Банка России, во II квартале этого года злоумышленники похитили с банковских счетов граждан и компаний около 4,8 млрд руб. Объем потерь примерно на четверть выше среднего показателя за предшествующие четыре квартала.