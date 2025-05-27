Жительницу Сочи будут судить за прописку фигуранта дела о теракте в «Крокусе»

Против местной жительницы возбудили уголовное дело по ст. 322.3 УК РФ «Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в РФ». В ГУ МВД по Краснодарскому краю уточнили, что обвиняемая фиктивно поставила на учет в своем доме приезжего из Таджикистана, а позже мигрант стал фигурантом уголовного дела о преступлении против общественной безопасности в Московской области. Уголовное дело направлено в суд, женщине грозит до трех лет лишения свободы.