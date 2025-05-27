Жительницу Сочи будут судить за прописку фигуранта дела о теракте в «Крокусе»
Против жительницы Сочи, которая за деньги фиктивно зарегистрировала в своем доме мигранта из Таджикистана, возбуждено уголовное дело. По данным «РИА Новости», иностранец впоследствии стал одним из фигурантов дела о теракте в «Крокус сити холле» в Подмосковье.
Против местной жительницы возбудили уголовное дело по ст. 322.3 УК РФ «Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в РФ». В ГУ МВД по Краснодарскому краю уточнили, что обвиняемая фиктивно поставила на учет в своем доме приезжего из Таджикистана, а позже мигрант стал фигурантом уголовного дела о преступлении против общественной безопасности в Московской области. Уголовное дело направлено в суд, женщине грозит до трех лет лишения свободы.
В правоохранительных органах агентству рассказали, что приезжий из Таджикистана связан с совершением преступления в концертном зале «Крокуса».
Теракт в «Крокус сити холле» в Красногорске произошел 22 марта 2024 г. Нападавшие открыли огонь из автоматического оружия по людям, находившимся в здании, и подожгли зрительный зал. В результате погибли 145 человек, еще более 550 пострадали. Исполнителей теракта задержали в Брянской области. Следственный комитет РФ установил, что к организации нападения были привлечены члены международной террористической организации. Непосредственное руководство осуществляли шестеро граждан Средней Азии.