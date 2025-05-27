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Жительницу Сочи будут судить за прописку фигуранта дела о теракте в «Крокусе»

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Против жительницы Сочи, которая за деньги фиктивно зарегистрировала в своем доме мигранта из Таджикистана, возбуждено уголовное дело. По данным «РИА Новости», иностранец впоследствии стал одним из фигурантов дела о теракте в «Крокус сити холле» в Подмосковье. 

Против местной жительницы возбудили уголовное дело по ст. 322.3 УК РФ «Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в РФ». В ГУ МВД по Краснодарскому краю уточнили, что обвиняемая фиктивно поставила на учет в своем доме приезжего из Таджикистана, а позже мигрант стал фигурантом уголовного дела о преступлении против общественной безопасности в Московской области. Уголовное дело направлено в суд, женщине грозит до трех лет лишения свободы.

В правоохранительных органах агентству рассказали, что приезжий из Таджикистана связан с совершением преступления в концертном зале «Крокуса».

Теракт в «Крокус сити холле» в Красногорске произошел 22 марта 2024 г. Нападавшие открыли огонь из автоматического оружия по людям, находившимся в здании, и подожгли зрительный зал. В результате погибли 145 человек, еще более 550 пострадали. Исполнителей теракта задержали в Брянской области. Следственный комитет РФ установил, что к организации нападения были привлечены члены международной террористической организации. Непосредственное руководство осуществляли шестеро граждан Средней Азии. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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