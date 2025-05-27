Сбивший в Ливерпуле людей водитель был в состоянии наркотического опьянения
53-летний мужчина, наехавший на болельщиков во время парада трофеев «Ливерпуля», мог находиться под воздействием наркотических веществ, пишет Daily Mail со ссылкой на полицию. Он арестован и обвиняется в покушении на убийство, опасном вождении и управлении автомобилем в состоянии наркотического опьянения.
Машина Ford Galaxy, предположительно, заехала на перекрытую улицу вслед за автомобилем скорой помощи, воспользовавшись временным снятием дорожного блока.
В результате происшествия пострадали 65 человек, включая детей. 50 человек были госпитализированы, большинство из них идут на поправку.
Задержанный – житель Уэст-Дерби, район Мерсисайда. Ведется масштабное расследование при участии соседних полицейских подразделений. Власти подчеркнули, что меры безопасности на массовом мероприятии включали перекрытие улиц и присутствие вооруженных сотрудников полиции.
Автомобиль врезался в толпу болельщиков во время парада фанатов футбольного клуба «Ливерпуль», посвященного 20-му чемпионскому титулу в Премьер-лиге, вечером 26 мая. Инцидент произошел на улице Уотер-стрит. Участие в мероприятии принимали тысячи болельщиков.