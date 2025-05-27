Сбивший в Ливерпуле людей водитель был в состоянии наркотического опьянения

53-летний мужчина, наехавший на болельщиков во время парада трофеев «Ливерпуля», мог находиться под воздействием наркотических веществ, пишет Daily Mail со ссылкой на полицию. Он арестован и обвиняется в покушении на убийство, опасном вождении и управлении автомобилем в состоянии наркотического опьянения.