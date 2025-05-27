Госдума вдвое сократила сроки по заявлениям на маткапитал
Во втором и третьем чтениях в Госдуме был принят закон, ускоряющий оформление сертификата на материнский капитал. Теперь срок выдачи сертификата после рождения ребенка и передачи информации в проактивном режиме через портал «Госуслуги» составит пять дней вместо десяти. Об этом сообщается на сайте нижней палаты парламента.
Также законом сокращен срок межведомственного взаимодействия по данному вопросу – с нескольких дней до 48 часов. Изменения направлены на повышение оперативности предоставления меры господдержки семьям с детьми.
Материнский капитал за время его существования с 2007 г. получили 14,5 млн семей, рассказывал премьер-министр Михаил Мишустин в ходе ежегодного отчета правительства перед депутатами Госдумы 26 марта.
Маткапитал шестой год подряд назначается сразу при рождении первенца, подчеркнул глава правительства. С 2022 г. вернулись к его индексации по фактической инфляции. Программа продлена до 2030 г. включительно, добавил он.