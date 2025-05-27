Госдума вдвое сократила сроки по заявлениям на маткапитал

Во втором и третьем чтениях в Госдуме был принят закон, ускоряющий оформление сертификата на материнский капитал. Теперь срок выдачи сертификата после рождения ребенка и передачи информации в проактивном режиме через портал «Госуслуги» составит пять дней вместо десяти. Об этом сообщается на сайте нижней палаты парламента.