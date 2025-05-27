Полиция начала расследование попытки отравления животных в Московском зоопарке
Полиция начала расследование попытки отравления животных в Московском зоопарке. Сейчас сотрудники ведомства устанавливают личность подозреваемого, мотивов его действий и обстоятельства произошедшего. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк в Telegram-канале.
Она рассказала, что ее коллеги выявили видео, на котором неизвестный бросает некий предмет через ограждения одного из вольеров с животными.
Гендиректор Московского зоопарка Светлана Акулова сообщала, что неизвестный подбросил в вольеры таблетки неизвестного происхождения. В связи со случившимся сейчас в зоопарке проводят проверку всех вольеров, а также экспертизу обнаруженных веществ.
Зоопарк начал внутреннее расследование, а также инициировал взаимодействие с правоохранительными органами для возбуждения уголовного дела, сообщила гендиректор зоопарка. Она заявила, что в отношении тех, кто посягает на жизнь животных, компромиссов быть не может.