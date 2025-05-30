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После заражения людей на теплоходе «Михаил Булгаков» возбудили дело

Ведомости

После заражения пассажиров теплохода «Михаил Булгаков» полиция возбудила уголовное дело. Об этом сообщили в пресс-службе Московской межрегиональной транспортной прокуратуры.

Статья – нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание (ч. 1 ст. 236 УК РФ). По ней грозит штраф до 700 000 руб. или до двух лет лишения свободы.

По данным прокуроров, проверка 29 мая установила, что судно эксплуатировалось с нарушениями санитарно-эпидемиологических правил, что привело к массовому заражению пассажиров.

В Роспотребнадзоре сообщали до этого, что на борту теплохода, следовавшего по маршруту Москва – Санкт-Петербург – Москва с 19 по 28 мая 2025 г., был выявлен норовирус. Все заболевшие изолированы, ни у кого из них не наблюдается тяжелого течения болезни. Ведется работа по выявлению контактных лиц.

В ходе проверки были выявлены серьезные нарушения санитарных требований. Например, к работе в пищеблоке допускались сотрудники с признаками кишечной инфекции, а также лица, не имеющие медкнижек. Лабораторные исследования показали, что среди членов экипажа есть бессимптомные носители норовируса, включая поваров, кухонных работников и бармена.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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