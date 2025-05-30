После заражения людей на теплоходе «Михаил Булгаков» возбудили дело
После заражения пассажиров теплохода «Михаил Булгаков» полиция возбудила уголовное дело. Об этом сообщили в пресс-службе Московской межрегиональной транспортной прокуратуры.
Статья – нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание (ч. 1 ст. 236 УК РФ). По ней грозит штраф до 700 000 руб. или до двух лет лишения свободы.
По данным прокуроров, проверка 29 мая установила, что судно эксплуатировалось с нарушениями санитарно-эпидемиологических правил, что привело к массовому заражению пассажиров.
В Роспотребнадзоре сообщали до этого, что на борту теплохода, следовавшего по маршруту Москва – Санкт-Петербург – Москва с 19 по 28 мая 2025 г., был выявлен норовирус. Все заболевшие изолированы, ни у кого из них не наблюдается тяжелого течения болезни. Ведется работа по выявлению контактных лиц.
В ходе проверки были выявлены серьезные нарушения санитарных требований. Например, к работе в пищеблоке допускались сотрудники с признаками кишечной инфекции, а также лица, не имеющие медкнижек. Лабораторные исследования показали, что среди членов экипажа есть бессимптомные носители норовируса, включая поваров, кухонных работников и бармена.