После заражения людей на теплоходе «Михаил Булгаков» возбудили дело

В Роспотребнадзоре сообщали до этого, что на борту теплохода, следовавшего по маршруту Москва – Санкт-Петербург – Москва с 19 по 28 мая 2025 г., был выявлен норовирус. Все заболевшие изолированы, ни у кого из них не наблюдается тяжелого течения болезни. Ведется работа по выявлению контактных лиц.