На круизном лайнере «Михаил Булгаков» у пассажиров обнаружили норовирус
Лаборатории Роспотребнадзора установили наличие норовируса на круизном лайнере «Михаил Булгаков», курсировавшем по маршруту «Москва – Санкт-Петербург – Москва» с 19 по 28 мая 2025 г. За медицинской помощью обратились более 100 человек, что стало поводом для проведения эпидемиологического расследования.
«В первые сутки в лаборатории Роспотребнадзора установлен этиологический агент заболевания – норовирус», – сообщили ТАСС в Роспотребнадзоре.
По данным ведомства, все заболевшие изолированы, и ни у кого из них не наблюдается тяжелое течение заболевания. Также проводится работа по выявлению контактных лиц.
В ходе проверки специалисты выявили серьезные нарушения санитарно-эпидемиологических требований. Так, к работе были допущены сотрудники пищеблока с признаками кишечной инфекции, а также лица, не имеющие медицинских книжек. При лабораторном обследовании членов экипажа обнаружены бессимптомные носители норовируса, включая поваров, кухонных работников и бармена.
13 мая сообщалось, что Роспотребнадзор ожидает пик заболеваемости лихорадкой Западного Нила в России в августе. Наибольший эпидемиологический риск ожидается в регионах Южного, Центрального и Приволжского федеральных округов, где ранее фиксировались случаи заболевания. На юге европейской части страны, где климатические условия способствуют распространению возбудителя, риск заражения населения сохраняется с апреля по октябрь.