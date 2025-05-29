Газета
Телеграм
Главная / Общество /

На круизном лайнере «Михаил Булгаков» у пассажиров обнаружили норовирус

Ведомости

Лаборатории Роспотребнадзора установили наличие норовируса на круизном лайнере «Михаил Булгаков», курсировавшем по маршруту «Москва – Санкт-Петербург – Москва» с 19 по 28 мая 2025 г. За медицинской помощью обратились более 100 человек, что стало поводом для проведения эпидемиологического расследования.

«В первые сутки в лаборатории Роспотребнадзора установлен этиологический агент заболевания – норовирус», – сообщили ТАСС в Роспотребнадзоре.

По данным ведомства, все заболевшие изолированы, и ни у кого из них не наблюдается тяжелое течение заболевания. Также проводится работа по выявлению контактных лиц.

В ходе проверки специалисты выявили серьезные нарушения санитарно-эпидемиологических требований. Так, к работе были допущены сотрудники пищеблока с признаками кишечной инфекции, а также лица, не имеющие медицинских книжек. При лабораторном обследовании членов экипажа обнаружены бессимптомные носители норовируса, включая поваров, кухонных работников и бармена.

13 мая сообщалось, что Роспотребнадзор ожидает пик заболеваемости лихорадкой Западного Нила в России в августе. Наибольший эпидемиологический риск ожидается в регионах Южного, Центрального и Приволжского федеральных округов, где ранее фиксировались случаи заболевания. На юге европейской части страны, где климатические условия способствуют распространению возбудителя, риск заражения населения сохраняется с апреля по октябрь.

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных