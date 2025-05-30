Минздрав утвердил эскизы предупреждений для некурительных табачных изделий
Минздрав России утвердил четыре эскиза предупреждений о вреде потребления некурительных табачных изделий. Соответствующий приказ подписал министр здравоохранения Михаил Мурашко.
В приложении представлены эскизы предупреждений о вреде потребления табачных изделий, которые могут привести к развитию пародонтоза, онкозаболеваний, инфарктов и импотенции. Кроме того, на них указан номер телефона консультативного центра помощи в отказе от табака.
Приказ вступит в силу с 1 сентября 2025 г. и будет действовать до 1 сентября 2031 г.
3 февраля президент РФ Владимир Путин подписал закон, согласно которому повысятся административные штрафы за продажу несовершеннолетним табачной и никотинсодержащей продукции, сырья для ее производства и устройств для потребления. Документ направлен на усиление мер защиты жизни и здоровья граждан от никотинсодержащей продукции и последствий ее потребления.
В тот же день генеральный директор НМИЦ радиологии, главный внештатный онколог Минздрава Андрей Каприн заявил, что курильщики сигарет, вейпов и кальянов в 30 раз чаще болеют раком пищевода, мочевого пузыря, гортани и легкого из-за факторов воздействия на эти органы. Он уточнил, что курение является самым большим риском возникновения злокачественных новообразований.