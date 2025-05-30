Минздрав утвердил эскизы предупреждений для некурительных табачных изделий

В тот же день генеральный директор НМИЦ радиологии, главный внештатный онколог Минздрава Андрей Каприн заявил, что курильщики сигарет, вейпов и кальянов в 30 раз чаще болеют раком пищевода, мочевого пузыря, гортани и легкого из-за факторов воздействия на эти органы. Он уточнил, что курение является самым большим риском возникновения злокачественных новообразований.